Afirman que estaría muy cerca fin de financiamiento europeo a La Habana (VIDEO)

El euro diputado y exministro polaco, Arkadiusz Mularczyk, figura protagónica en el Parlamento Europeo en la batalla para intentar cortar el financiamiento de la Unión Europea al régimen cubano, dijo este viernes, en conferencia de prensa en Miami, que ese propósito está cada vez más cerca.

“En enero logramos la aprobación de una enmienda a la resolución anual del Parlamento Europeo pidiendo el cese del financiamiento al régimen comunista de Cuba por su participación en la guerra contra Ucrania lo cual es una acción inmediata en la Unión Europea”, respondió Mularczyk a una pregunta de Martí Noticias.

“Le hemos escrito a todos los funcionarios para que actúen rápidamente como les dice la resolución. Así que creo que estamos muy cerca”, dijo en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

Para Orlando Gutiérrez Boronat, líder de esa agrupación, uno de los grandes cuestionamientos a los fondos de la Unión Europea al régimen de La Habana es la "falta de transparencia".

“Estamos muy cerca de que en realidad se lleve a cabo un cambio y se suspenda el suministro al régimen comunista de Cuba, porque se ha presentado con mucha fuerza en el Parlamento Europeo que lo aprobó en el Consejo de Cancilleres, que también estuvo de acuerdo en debatirlo y en el Comité de Presupuesto. El problema, como acaba de anunciar aquí el eurodiputado Mularczyk, es la falta de transparencia de la Comisión Europea. No quieren decir cuánto hay ni a dónde va. ¿Por qué? Porque allí hay corrupción", comentó Gutiérrez Boronat a Martí Noticias.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de enero una enmienda al informe anual de política exterior que propone revisar y suspender la cooperación de la Unión Europea con el régimen de La Habana dentro del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.

La enmienda aprobada expresó que Cuba ha dado respaldo político a Rusia y a Bielorrusia y advirtió sobre la presencia de militares cubanos en la invasión de Ucrania por Moscú.

También en enero de este año, una audiencia en Bruselas, en la que participaron parlamentarios conservadores y reformistas y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), expuso la participación de militares del régimen de La Habana en Ucrania y pidió el fin inmediato del subsidio europeo a la dictadura cubana.