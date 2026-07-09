Amnistía Internacional: El 11J hizo las protestas en Cuba más sistemáticas y visibles (VIDEO)

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A cinco años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, conversamos con Johanna Cilano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, sobre el legado de aquellas manifestaciones, la evolución de la protesta ciudadana y los mecanismos de represión utilizados por el régimen cubano.

A raíz de las protestas, Amnistía Internacional tuvo un papel fundamentar al condenar enérgicamente la represión y documentar las detenciones arbitrarias de cientos de personas y los procesos judiciales contra los manifestantes, algunos de los cuales ha reconocido como presos de conciencia, exigiendo su liberación inmediata e incondicional.

¿Qué cambió en Cuba después de aquellas históricas protestas y qué permanece intacto?

Estamos por cumplir cinco años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, que inundaron las calles de Cuba de personas exigiendo sus derechos.

Lo que vimos inmediatamente después de las protestas fue un ejercicio represivo por parte del Estado, que llevó en los primeros días a miles de personas a las cárceles y terminó con la condena de más de mil personas en procesos judiciales ausentes de garantías y con penas de incluso más de 20 años de prisión.

Todavía hay personas encarceladas por haber participado en las protestas del 11 de julio, solamente por haber ejercido sus derechos elementales a la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Pero también hemos visto que, después del 11J, las personas no han abandonado las calles y han seguido exigiendo sus derechos. La protesta se ha vuelto mucho más sistemática y visible.

Frente a ese aumento de las protestas, ¿cuáles son los principales patrones de represión que documenta actualmente Amnistía Internacional?

Seguimos viendo que la respuesta del Estado a la protesta pública y a la exigencia de rendición de cuentas es la represión. Es una política sistemática y generalizada de reprimir las voces disidentes, a las personas que protestan y de encarcelar a quienes ejercen su derecho a la manifestación, la libertad de expresión y la reunión pacífica.

Hemos seguido viendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, patrones de vigilancia contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, así como la imposición de penas excesivamente desproporcionadas.

También hemos visto la detención de niños, niñas y adolescentes que han participado en protestas, así como un patrón de represión contra creadores de contenido digital y sus familiares, con el objetivo de generar miedo, intimidación y silenciar las voces críticas.

Cinco años después del 11J, ¿cuál es la situación de los presos políticos y qué significa para Amnistía Internacional declarar a una persona presa de conciencia?

La declaración de una persona presa de conciencia es el reconocimiento de que está injustamente encarcelada solamente por haber ejercido sus derechos humanos. Eso implica que nuestra exigencia es su liberación inmediata e incondicional.

Con estos nombramientos buscamos visibilizar patrones y mostrar cómo artistas, opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos sufren la represión y están injustamente encarcelados.

Nos sigue preocupando extremadamente la situación de las personas presas por razones políticas en Cuba y las condiciones en las que se encuentran en las cárceles, con patrones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de comunicación, restricciones a las visitas familiares y dificultades para acceder a alimentos y atención médica adecuada.

A pesar de la represión y de la profunda crisis que atraviesa Cuba, las protestas han continuado. ¿Cuál considera que es el principal legado del 11J, cinco años después?

Si algo destacamos es la capacidad de resistencia y lucha de las personas en Cuba. A pesar de una crisis humanitaria terrible, de la falta de acceso a servicios básicos y de las dificultades para conseguir alimentos y medicinas, las personas siguen saliendo a las calles a protestar, siguen organizándose, ayudándose entre ellas y tejiendo redes de solidaridad y apoyo en los escenarios más adversos posibles.

También destacamos la capacidad de la sociedad civil cubana, los activistas, los defensores de derechos humanos y los periodistas para contar la realidad de Cuba y convertirse en una voz confiable sobre lo que ocurre en el país. Creo que ese es también uno de los legados más importantes del 11 de julio.