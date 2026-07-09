Denuncian escalada represiva en Cuba ante el 5to aniversario del 11J

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A cinco años de las históricas protestas del 11J, el régimen cubano ha intensificado la represión preventiva contra jóvenes, activistas, periodistas y otras voces con capacidad de movilización, mientras la cifra de presos políticos alcanza un récord de 1.306, denunció Prisoners Defenders en su más reciente informe.

La organización documentó 32 nuevos presos políticos durante junio y mantiene otros 21 casos en proceso de investigación y verificación. Siete personas abandonaron la lista tras cumplir íntegramente sus condenas.

En declaraciones a las que tuvo acceso Martí Noticias, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, afirmó que la proximidad del aniversario del 11J ha estado marcada por una estrategia de detenciones selectivas contra personas con capacidad de influencia social.

“El régimen está encarcelando de forma selectiva a personas con capacidad de influencia social, periodistas, youtubers, un rapero, un pastor evangélico, médicos, expresos del 11J y numerosos jóvenes, todo ello con el objetivo de desactivar cualquier posibilidad de movilización ciudadana en el quinto aniversario del 11J”, dijo Larrondo.

El informe, con datos cerrados al 30 de junio de 2026, señala que la cifra de 40 presos políticos detenidos siendo menores de edad es la más alta documentada hasta la fecha por la organización. De ellos, 16 permanecen privados de libertad en prisiones y centros penitenciarios destinados a la población adulta.

Otros 16 menores detenidos por su participación en las protestas del 11J fueron condenados por sedición, con una pena media de cinco años de privación de libertad.

“El informe evidencia la consolidación del patrón represivo del régimen, que no se limita a quienes participan en manifestaciones, sino que se dirige igualmente contra todo tipo de perfiles con capacidad para informar, influir o movilizar a la sociedad”, afirmó Larrondo.

Prisoners Defenders sostiene que la escalada represiva de las últimas semanas coincide con la proximidad del aniversario de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 y busca elevar el costo de cualquier expresión pública de descontento.

Entre los nuevos casos documentados figuran los creadores de contenido Eduardo Ceballos Pérez, conocido como Eddy Jones, y Christian Rodríguez Riverón, detenidos por su trabajo en el canal de YouTube Despingovery Channel.

Ambos están acusados de delitos relacionados con espionaje y la Seguridad del Estado después de publicar videos sobre instalaciones abandonadas en Cuba.

“Destacan dos creadores de contenido acusados de espionaje simplemente por publicar vídeos en YouTube sobre unas instalaciones completamente abandonadas y obsoletas”, señaló Larrondo.

La organización también incluyó en su informe el caso del rapero Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como MC K-LIBRE, detenido el 25 de junio tras acudir a una citación policial.

Las autoridades lo acusan de desórdenes públicos por las protestas ocurridas los días 18 y 19 de junio en el reparto Barbosa, en La Habana, mientras familiares y allegados aseguran que el músico no participó en actos violentos.

Larrondo destacó además una operación policial desarrollada en Contramaestre, Santiago de Cuba, que dejó diez nuevos presos políticos jóvenes, seis de ellos menores de edad.

“La detención del rapero MC K-LIBRE tras las protestas de Barbosa y una gran redada en Santiago de Cuba que dejó 10 nuevos presos políticos muy jóvenes, seis de ellos menores de edad”, figuran entre los casos más graves documentados durante junio, afirmó.



Según el informe, la operación tuvo lugar el 22 de junio en los barrios La Cuba y Maffo, tras el incendio del museo local. Entre los detenidos figuran adolescentes de 15 y 17 años y jóvenes de hasta 21 años.

Prisoners Defenders también alertó sobre la situación de los presos políticos con enfermedades graves dentro de las cárceles cubanas.

Al cierre de junio, 458 presos políticos padecían enfermedades graves o crónicas y otros 53 presentaban trastornos severos de salud mental preexistentes a su encarcelamiento.

“Todos ellos están bajo la negación de atención médica adecuada, confirmando una vez más que la privación deliberada de la atención médica se utiliza de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura”, denunció Larrondo.

El informe dedica especial atención a la represión preventiva desplegada en los días previos al quinto aniversario del 11J.

Activistas, opositores y creadores de contenido denunciaron vigilancia policial, cercos domiciliarios, citaciones, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas para impedir su participación en actividades públicas.

Entre los casos documentados se encuentran los de los opositores José Elías González Agüero y Alexander Díaz Rodríguez, quienes, según sus testimonios recogidos por Prisoners Defenders, fueron trasladados a una zona aislada, obligados a desnudarse y sometidos a amenazas y simulacros de ejecución tras intentar asistir a una recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

“En estos días previos al 11J, el régimen ha desplegado una intensa campaña de represión preventiva contra activistas, incluidos secuestros, amenazas de muerte, simulacros de ejecución y agresiones”, afirmó Larrondo.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, se extendieron por decenas de ciudades y localidades de Cuba y constituyeron las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en la isla en décadas.

Cinco años después de aquellas protestas, Prisoners Defenders sostiene que las autoridades cubanas han reforzado los mecanismos de control y persecución contra ciudadanos capaces de movilizar, informar o ejercer influencia social.

Desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026, la organización ha documentado un total de 2.112 presos políticos en Cuba. De ellos, 1.965 ingresaron en prisión durante ese período.

“El equipo de Prisoners Defenders permanecerá especialmente atento a la evolución de los acontecimientos en torno al aniversario del 11J y seguirá documentando y denunciando cualquier nueva detención arbitraria o vulneración de derechos humanos que se produzca”, concluyó Larrondo.