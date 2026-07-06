Observatorio de Derechos Culturales denuncia irregularidades en la detención del rapero cubano MC K-Libre 

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El Observatorio de Derechos Culturales denunció que la detención del rapero cubano Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como MC K-Libre, forma parte de un patrón de criminalización contra artistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión en Cuba. La organización aseguró que el proceso ha estado marcado por violaciones al debido proceso y exigió la liberación inmediata del músico.

En declaraciones a Martí Noticias, la curadora de arte y especialista del Observatorio, Anamely Ramos, afirmó que desde el momento del arresto comenzaron a producirse irregularidades en la actuación de las autoridades.

"Fue una situación que se convirtió automáticamente en detención y después comenzaron a aparecer los elementos propios de este patrón de violaciones de la propia Ley de Proceso Penal cubana, que tienen que ver con no darle a la familia la información en el tiempo requerido ni con todos los elementos necesarios", afirmó.

Ramos explicó que durante varios días las autoridades mantuvieron a los familiares sin información esencial sobre el proceso.

"No le están dando a las familias ni el número de expediente; a veces ni siquiera el delito. En el caso de Matos sí les dijeron que lo iban a acusar de desórdenes públicos, pero dilataron todos los demás datos y lo mantuvieron durante varios días primero en la estación policial de Tercera, en Playa, y luego en la Quinta Unidad", señaló.

La especialista recordó que la legislación cubana establece que una persona detenida por más de 24 horas debe ser formalmente imputada y notificársele la medida cautelar correspondiente.

"En los casos por motivos políticos mantienen a las personas durante días en estaciones policiales y obstruyen el acceso a la justicia y a la defensa al retrasar deliberadamente la entrega de información a las familias", denunció.

Según la información recibida por el Observatorio, las autoridades comunicaron posteriormente que el rapero sería procesado por el delito de desórdenes públicos y trasladado a la prisión de Valle Grande bajo medida cautelar.

"Todos sabemos que Matos está detenido por la libertad de expresión que ha venido ejerciendo, por sus canciones, por las cosas que ha estado diciendo desde sus redes y porque ni siquiera se tiene claridad sobre cuál fue su rol dentro de la protesta. Por eso asumimos que está preso por motivos políticos y, sobre todo, por ejercer su libertad de expresión", afirmó.

MC K-Libre permanece detenido desde el 25 de junio, cuando acudió a una citación policial en una unidad del municipio Playa, en La Habana. Según denunció previamente a Martí Noticias su esposa, Ariacna Garcés Gómez, el artista fue convocado para una supuesta entrevista, pero al presentarse fue esposado y trasladado inicialmente a la unidad policial de 3ra y 110, sin que su familia recibiera información clara sobre su situación legal durante varios días.

El Observatorio de Derechos Culturales recordó que MC K-Libre es una de las voces reconocidas de la escena underground cubana y que sus composiciones denuncian la censura, la represión y la falta de libertades en la isla. La organización considera que su procesamiento por desórdenes públicos debe interpretarse dentro del patrón de criminalización contra artistas, creadores y ciudadanos que expresan críticas al Gobierno o acompañan reclamos sociales.

El Observatorio exigió a las autoridades cubanas información transparente sobre la situación jurídica del músico, acceso efectivo a la defensa, comunicación con su familia, respeto a su integridad física y psicológica, y su liberación inmediata.