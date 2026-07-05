Protestas en La Habana evidencian el creciente descontento popular

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Vecinos del reparto Mantilla, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, bloquearon este domingo una de las principales vías del barrio y realizaron un cacerolazo para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable.

El periodista independiente Luis Cino corroboró lo ocurrido en declaraciones a Martí Noticias. Las imágenes compartidas en Facebook muestran a personas concentradas en la vía pública con cubos mientras reclaman una solución al prolongado desabastecimiento de agua que afecta a la comunidad.

En uno de los videos publicados en redes sociales se escucha a los manifestantes decir: ¡Sin agua! y ¡Tenemos hambre!”.

Poco después el activista Radimir Galán Rodríguez indicó que tras la manifestación, habían aparecido "varias pipas de agua, las mismas pipas que no habían aparecido por meses".

"Por supuesto presencia policial con oficiales de alto rango, llegó la corriente luego de más de 15 horas y la protesta se disuelve por el momento", comentó.

El sábado en el barrio La Coronela del municipio habanero La Lisa, donde se ubican varias de las principales instituciones de investigación científica del régimen, los residentes salieron a la calle a reclamar el fin de los apagones.

Aunque persisten sectores de la población mayor o trabajadores estatales vinculados históricamente al sistema, el deterioro de las condiciones de vida ha provocado que el descontento y las manifestaciones críticas sean generalizados en todo el municipio.

“En La Coronela hubo una manifestación en la noche de ayer sábado y fueron a parar hasta la estación de policía”, aseguró a Martí Noticias, la activista Lucinda González, citando a una persona que pidió el anonimato, domiciliado en la calle 230 del Consejo Popular Versalles- La Coronela.

“El objetivo era venir para el Partido de La Lisa y llegaron a la estación de policía de San Agustín y de ahí los viraron a todos. La policía se encargó de virarlos. No hubo violencia”, explicó.

El disgusto popular es evidente en La Lisa. Recientemente, vecinos han protagonizado toques de cazuela y concentraciones frente a la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC) en reclamo de electricidad, comida y libertad.

Otros vecinos de La Coronela consultados por nuestra redacción, dijeron no haber sentido “ningún ruido” en la noche del sábado. “No tengo noticias que darle sobre eso. No sé nada de un cacerolazo. Aquí la corriente la pusieron hoy a las 6 de la mañana y la quitaron a las 10”, explicó notablemente molesta Milaydis Mariño.

Eladia Ondina Bolaño Hernández, otra residente de la zona, donde se desarrolló la protesta, dijo que "hubo un problema en la subestación y por eso faltó la electricidad más tiempo del que estaba previsto".

En las redes sociales, internautas publicaron videos del cacerolazo ocurrido el sábado en La Coronela, donde los participantes gritaban “queremos corriente” y golpeaban objetos metálicos.