"Estamos agotados": Otra noche de protestas en Cuba por los prolongados apagones

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Residentes de La Habana, Santiago de Cuba y San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, protestaron la noche del lunes debido a los prolongados cortes en el servicio eléctrico.

Según testimonios recibidos por Martí Noticias, las interrupciones impiden la refrigeración de alimentos, limitan el acceso a agua fría y dificultan el descanso nocturno debido a las altas temperaturas y la presencia de mosquitos.

En la localidad de Los Pocitos, ubicada en el municipio habanero de Marianao, la manifestación se concentró en la calle 128B, según informó el activista Mario Alberto Hernández Leiva.

"Las personas de esas calles quemaron todos los basureros que habían", detalló.

A través de las redes sociales se reportaron concentraciones en El Vedado, específicamente en la intersección de las calles 17 y M, en el edificio Focsa, y en los alrededores del Hotel Capri, así como en la localidad de Arroyo Arenas, perteneciente al municipio de La Lisa.

Desde este último municipio, la activista Lucinda González describió el impacto de los extensos cortes de energía: "Se nos echan a perder el pollo, no se te congela nada, más el estrés". González añadió que los ciudadanos que poseen generadores eléctricos propios y pueden hacer hielo lo venden y esa es la vía para consumir agua fría.

En el municipio de San Antonio de los Baños, situado al oeste de la capital, se registraron protestas en la zona conocida como los Edificios de los Pinareños y en el área de El Palenque, según afirmó desde el lugar el activista Joel Díaz.

Esta situación coincide con el reporte de la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE), que pronostica para este martes que las plantas generadoras solo podrán cubrir el 37% de la demanda de electricidad del país. La entidad prevé que al menos el 63% del país estará apagado.

En Santiago de Cuba también se registraron protestas este lunes, según reportó desde esa provincia el activista Yaser Sosa.

"Siempre es en un lugar diferente porque el descontento es mucho. Ayer hubo protestas en La Barca de Oro, hubo protestas en el Antonio Maceo y en el Polvorín, que es en los últimos de Chicharrones. La gente ya está cansada, estamos agotados, realmente agotados", concluyó Sosa.