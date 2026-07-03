Detenidos, obligados a desnudarse, interrogados por horas... así fue la última jornada represiva en Cuba

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Varios opositores, activistas y periodistas independientes denunciaron haber sido detenidos o retenidos en sus viviendas por las autoridades cubanas. El objetivo de estas acciones, según los afectados, fue impedir su asistencia a la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos, celebrada en la residencia del jefe de misión estadounidense en La Habana.

Entre los afectados se encuentra el opositor Mario Alberto Hernández Leyva, quien fue citado a una unidad policial en Marianao.

Hernández Leyva denunció que en el lugar lo golpearon y luego lo trasladaron en patrulla hacia la provincia de Artemisa, donde, según afirmó, lo introdujeron en el monte, lo desnudaron y le tomaron fotografías.

"Después me pusieron la ropa y me volvieron a llevar para la patrulla", explicó, detallando que quedó detenido hasta las 10:00 de la noche.



Por su parte, la activista Rosa Rodríguez, residente en el municipio de La Lisa, informó que agentes de la Seguridad del Estado rodearon su vivienda para impedirle la salida. Rodríguez señaló que los oficiales permanecieron en el lugar "esperando que nosotros bajemos para conducirnos".



Asimismo, la opositora Marta Adela Tamayo y su esposo, Osvaldo Navarro, reportaron haber sido liberados en la madrugada tras su arresto. Tamayo relató que fueron interceptados en la vía pública a las 10:00 de la noche del 2 de julio y conducidos en la patrulla número 801 hacia la unidad policial del Cerro, donde permanecieron aproximadamente ocho horas.



Según explicó la activista, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como Adrián les manifestó explícitamente que no asistirían a la celebración del 250 aniversario de la independencia de EE.UU., organizada en la residencia del encargado de negocios, Mike Hammer. Tamayo recordó además que el año pasado sufrieron un impedimento similar.

En redes sociales, las periodistas independientes Yoani Sánchez y Camila Acosta, junto al activista Wilber Aguilar —padre de un preso político—, denunciaron mantener vigilancia policial en los alrededores de sus viviendas. Una situación similar fue reportada en Pinar del Río por los activistas Katia Hernández y Esteban Agete.



En La Habana, el matrimonio integrado por Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y el expreso político Ángel Moya, alcanzó a denunciar que las fuerzas policiales e individuos vestidos de civil interceptaron el vehículo enviado por la sede diplomática de Estados Unidos para recogerlos.



Asimismo, los hermanos Amanda Beatriz Andrés Navarro y Abel Alejandro Andrés Navarro, integrantes del proyecto independiente Fuera de la Caja, fueron retenidos por la policía durante varias horas tras ser invitados a la recepción en la residencia de Mike Hammer.



Amanda Beatriz relató a Martí Noticias que la citación se extendió por 10 horas y que a su hermano llegaron a introducirlo en un calabozo. Detalló que ambos fueron sometidos a múltiples interrogatorios que con el paso del tiempo se tornaron "más tensos y más persuasivos, más así de que directas".



Según la joven, una oficial los amenazó con procesarlos bajo el Código Penal por sus críticas al sistema, mientras descalificaba su nivel académico. "Fue horrible, todo fue muy intimidante", afirmó, tras explicar que los agentes intentaron simular un trato educado para encubrir la retención forzada de la que eran objeto.

Por otra parte, la influencer Anna Benzi (Anna Sofía Benítez Silvente) y el pastor Rolando Pérez Lora (conocido como "Pregonero de Cristo") fueron retenidos e interrogados por más de 10 horas por la Seguridad del Estado en La Habana, tras lo cual fueron liberados y no se encuentran encarcelados permanentemente.



También se informó de la detención previa de los opositores José Elías González y Alexander Díaz en la capital. El abogado Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders, denunció que Díaz estuvo casi tres días incomunicado, tiempo durante el cual fue golpeado, obligado a desnudarse y amenazado con una pistola en la cabeza antes de ser abandonado en el monte junto a González.

Finalmente, en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, el opositor Juan Alberto de la Nuez Ramírez, presidente del Consejo Comunitario de Naturpaz y secretario general del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, denunció haber sido interceptado cuando viajaba hacia la capital en un autobús arrendado.



De la Nuez relató a Martí Noticias que agentes policiales subieron al vehículo alrededor de las 8:00 de la mañana en un punto de control de la Autopista Nacional, le solicitaron su identificación y lo obligaron a bajar. En el local del control policial se encontraban dos oficiales de la contrainteligencia.



El opositor optó por permanecer en silencio luego de que el jefe de la unidad, identificado como el oficial Marcos, lo acusara de viajar a reunirse con la oposición seleccionada por las autoridades estadounidenses, de violar las restricciones de su seguimiento judicial y de mantener vínculos con organizaciones terroristas en el exterior. "Ese viaje a La Habana es la prueba de que eres un mercenario", le increpó el oficial.



El opositor permaneció arrestado durante 13 horas en las que solo se le proporcionó almuerzo y agua potable en dos ocasiones. A las 9:30 de la noche fue trasladado en un auto patrullero de regreso a su vivienda, donde las autoridades procedieron a devolverle sus pertenencias confiscadas, incluyendo su dinero, teléfono y documentos de identidad.