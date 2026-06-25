"Saben que fue él el que incendió todo... no lo van a soltar"

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El joven Cristian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años, permanece recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila. El menor participó en las manifestaciones de marzo frente a la sede del Partido Comunista en Morón.

Su madre, Marielkis Álvarez Pérez, informó a Martí Noticias que el joven no fue excarcelado el miércoles, como ocurrió con otros manifestantes, debido a una imputación por el delito de evasión, tras un intento de fuga del penal meses atrás.

“Yo me comuniqué con la abogada hoy cuando Cristian me llamó para decirme que habían sacado a Jonathan y a Geiser", indicó la madre sobre otros adolescentes encarcelados tras la protesta de Morón, liberados el miércoles, Jonathan Muir, de 17 años, Kevin Samuel Echevarría y Geiser, a quien sólo idetificó por nombre.

"Me explicó que hoy se habían reunido en la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila para ponerse de acuerdo que iban a soltar a todos los muchachos, menos a Cristian, como él había cometido el delito de evasión, eso era un delito de prisiones y por eso a él no lo iban a sacar", agregó.

Álvarez Pérez espera reunirse la semana que viene con la abogada para proseguir con el proceso y dijo desconocer las condiciones por las que excarcelaron a los otros manifestantes.



"Es que yo no los conozco. Ellos no se conocían, ellos se vinieron a conocer ahí en el centro de detención, cuando los detuvieron, los detuvieron a todos juntos, los tenían a todos juntos ahí en la misma celda. Ahí fue donde ellos se conocieron".

Álvarez Pérez explicó que los jóvenes están pendientes a juicio.



Durante las protestas de marzo en Morón, motivadas por apagones y escasez de alimentos, los manifestantes irrumpieron en la sede municipal del Partido Comunista de la localidad y quemaron parte de su mobiliario.

Las manifestaciones comenzaron en un reparto y avanzaron hasta la sede partidista. Las autoridades se encuentran realizando un peritaje de las grabaciones del incidente.

Sobre las pruebas del caso, la madre del menor detalló: "Ellos me enseñaron el expediente porque había que tomarle muestras de olor otra vez a Cristian. Ellos me enseñaron el expediente de Cristian y algunos otros videos que ellos tienen ahí, que los estaban haciendo un peritaje".

"Ellos estaban peritando los videos y ya ellos comprobaron que Cristian era el muchacho, o sea, fue el autor intelectual de prenderle fuego al Partido", dijo Álvarez Pérez.

Según indicó la madre sobre las imágenes analizadas, "Cristian era el que estaba arriba en el segundo piso, en uno de los videos que sale un muchacho arriba en el segundo piso tirando los papeles y lanzando las cosas para abajo para la fogata, ellos comprobaron que era Cristian el muchacho".

La madre dijo además: "esos videos no son los que están circulando, o sea, no son los que circularon en su momento en las redes sociales. Son de personas que lo hicieron con la intención de después poder identificar a las personas que estaban allí en ese momento, ¿entiendes? Ellos saben que Cristian fue él el que incendió todo, que tiró todo, que lanzó todo, no lo van a soltar", dijo Álvarez Pérez sobre la suerte de su hijo.

"Me siento verdaderamente mal. Yo estoy devastada. Me alegro muchísimo por los muchachos que salieron. Vaya, una alegría total para la familia de ellos. Pero yo estoy en una tristeza total", dijo la mujer.

Cómo fue la fuga

En relación con la medida disciplinaria impuesta a Crespo Álvarez tras el intento de fuga, su madre especificó que el jovencito fue reubicado con adultos en Canaleta: "Lo cambiaron para un pasillo que es solamente de adultos. Eso lo decidió el director de la prisión como una medida disciplinaria por él haberse fugado".

Al describir las circunstancias de dicha evasión, ocurrida en mayo, explicó: "Se trataba de jóvenes que no tienen nada que ver los muchachos esos que estaban ahí no tenían nada que ver con la protesta ni nada. Abrieron un hueco por la pared del baño, rompieron unas losas con una cabilla y abrieron un hueco y se fueron por ahí, por la pared esa del baño, por un patineo. Llegaron a un patineo y del patineo rompieron una puerta que tenía una puerta de cabilla que tenía un candado y de ahí salieron para el patio y se escondieron atrás de un tanque de agua, Ahí estuvieron escondidos como casi un día y pico, no lo encontraban. Adentro de la prisión él nunca llegó a salir de la prisión. Ellos nunca llegaron a salir de la prisión", dijo la madre.

"Ya ellos lo consideran como según las leyes de la prisión eso es una evasión consumada porque dice que se pasaron más de 24 horas fuera de la vigilancia de donde ellos tenían que estar".

Más arrestos

Por otra parte, Martí Noticias contactó por mensajes de texto a Sudilka Sarmiento, madre de Cristian Fernández, un estudiante de preuniversitario de 16 años detenido hace 7 días en Santiago de Cuba.

El menor se encuentra actualmente en el Centro de Investigaciones y Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Versalles, tras permanecer inicialmente en la unidad conocida como el Palacete.

Sarmiento explicó que las autoridades mantienen a su hijo bajo investigación y le aseguraron que sería liberado de no comprobarse ninguna implicación en hechos delictivos.

La madre, quien solo pudo verlo por 10 minutos durante una visita para llevarle artículos de aseo, declaró que Cristian regresaba junto a otros jóvenes de un cumpleaños cuando se detuvieron a observar una conga en la calle durante un apagón. En ese momento, la policía intervino y detuvo a varias personas, incluido su hijo.

Por su parte, la activista Anamelys Ramos denunció en Facebook detenciones masivas de jóvenes de entre 14 y 22 años en el municipio de Contramaestre, también en Santiago de Cuba, ciudad donde residentes han realizado protestas en los últimos días por los extensos apagones y la falta de agua potable.

Según Ramos, este operativo ocurrió tras difundirse imágenes días atrás de la quema de un museo local. Según la publicación, los arrestados están siendo trasladados a centros de la capital provincial.