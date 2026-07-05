Embajada publica mensajes de cubanos por el 250 aniversario de la independencia de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba compartió en sus redes sociales un video con varios de los mensajes que les enviaron cubanos en su campaña #Fredoom250 sobre la libertad y los vínculos históricos entre ambos países a propósito de las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense.

“La libertad es un derecho de todo ser humano, la libertad de expresión es muy importante sin miedo a que te repriman, por pensar diferente a otras personas”, afirmó Magaly Díaz Campillo en uno de los mensajes.

Rancel Arias Fonseca, cubano que reside en Estados Unidos, dijo que vive agradecido por las libertades y oportunidades que ha encontrado.

“Mi deseo es que algún día todos los cubanos puedan disfrutar de prosperidad, libertad y oportunidades para crecer sin tener que abandonar su tierra”, comentó.

Caridad Merino expresó en su mensaje que deseaba la libertad de Cuba y que los cubanos en la isla “tengan agua, comida y luz eléctrica, lo cual es necesario para vivir”.

“Los Estados Unidos comparten una historia juntos y juntos debemos reconstruir Cuba”, comentó.

El pasado 22 de junio la embajada estadounidense en La Habana invitó a los cubanos a enviar mensajes y materiales audiovisuales compartiendo “una frase, un deseo o una idea” relacionada con el tema “#Freedom250” o con la relación entre Cuba y Estados Unidos.

“Queremos que seas parte de esta celebración”, señaló la sede diplomática.

Entre los mensajes de los cubanos recibidos, están también los del periodista Mario Pentón, Osiris de Zayas, Caridad Jiménez Machado, Magdiel Jorge Castro y Luis Miguel Pérez, entre otros, quienes agradecieron a Estados Unidos el apoyo al pueblo cubano.