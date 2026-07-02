Denuncian operativo policial y amenazas en Cuba para impedir asistencia a evento por el 4 de julio

Getting your Trinity Audio player ready...

Activistas, opositores, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil en Cuba enfrentan este jueves el hostigamiento de la policía política, con citaciones arbitrarias y operativos que buscan impedir su asistencia a una recepción en la residencia del jefe de la misión diplomática de EEUU en La Habana por el 250 aniversario de la Independencia estadounidense.



La activista Rosa Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue notificada por la Seguridad del Estado de que no puede salir de su vivienda en La Lisa, una prohibición que busca impedir su asistencia al evento, según dijo denunció a Radio Martí.

"Fuimos invitados a la residencia de Mike Hammer para celebrar el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos...Ayer fueron dos agentes de la Seguridad del Estado a mi casa a amenazarme de que si yo salía el día de hoy, ellos iban a tomar medidas severas conmigo", detalló Rodríguez.



La opositora denunció la violación de sus derechos por parte de las autoridades. "Quiere decir que yo estoy secuestrada en mi misma casa, en mi mismo país, por la Seguridad del Estado", afirmó. "Después dicen que no, que aquí no hay una dictadura".

La periodista Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, denunció en redes sociales un operativo de la policía política frente a su edificio para impedirle salir de casa.

Mientras, el opositor y expreso político Mario Alberto Hernández Leyva comunicó a Radio Martí que fue citado por las autoridades en Marianao, La Habana, tras haber recibido la invitación al evento.

Otros cuatro activistas de la provincia de Pinar del Río fueron advertidos el miércoles de no viajar a La Habana. Se trata de Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y Katia Hernández, Lisandra Orraca e Irina León, integrantes de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales.

Irina León dijo a Radio Martí que la prohibición se debería a que están invitados a la recepción en la residencia del encargado de negocios de EEUU. A pesar de la amenaza, los activistas manifestaron que intentarían salir de sus viviendas.



También la policía política comunicó la medida restrictiva a Yoandri Izquierdo, miembro del Centro de Estudios Convivencia y Dagoberto Valdés, su director.

(Con reportes de Ivette Pacheco y Yolanda Huerga para Radio Martí)