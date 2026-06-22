Embajada de EEUU invita a los cubanos a sumarse a iniciativa por el 250 aniversario de la independencia

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana invitó a los cubanos a enviar mensajes y materiales audiovisuales sobre la libertad y los vínculos históricos entre ambos países como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La sede diplomática pidió a los ciudadanos compartir “una frase, un deseo o una idea” relacionada con el tema “#Freedom250” o con la relación entre Cuba y Estados Unidos.

“Queremos que seas parte de esta celebración”, señaló la embajada. “Si pudieras enviar un mensaje sobre ‘#Freedom250’, o sea libertad, o sobre la relación histórica de Cuba con USA, ¿qué dirías? Puede ser una frase, un deseo o una idea… algo que te salga del corazón.”, agregó.

La sede diplomática indicó que las contribuciones pueden consistir en videos de hasta 30 segundos, fotografías o mensajes escritos y que algunos de los materiales recibidos serán publicados el próximo 4 de julio.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por los 250 años de Estados Unidos, agrupadas bajo la etiqueta #Freedom250. En los últimos meses, la embajada ha promovido diversas actividades vinculadas a esa celebración, incluyendo eventos culturales bajo el programa #TardesAmericanas.

Otra de las iniciativas es un programa de diplomacia pública dirigido a individuos y organizaciones independientes para promover proyectos relacionados con la libertad, la prosperidad y el acceso a la información en Cuba.