Embajada de EEUU en La Habana celebra 250 aniversario de la independencia americana (VIDEO)

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La Embajada de los Estados Unidos en La Habana publicó este sábado un emotivo mensaje en su cuenta oficial de X que destaca la dimensión cultural del aniversario #Freedom250, la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Bajo el hashtag #TardesAmericanas, la sede diplomática presentó un video que muestra cómo la libertad no solo se celebra con discursos, sino que se vive a través del arte, la música, la danza y todas las expresiones que definen la identidad de los pueblos.

"Freedom250 es también una celebración de todas las formas en que la libertad se manifiesta: en el arte, la música, la danza y cada expresión cultural que define quiénes somos. En nuestra actividad #TardesAmericanas celebramos grandes artistas cubanos que fusionan la cultura estadounidense en sus obras. Cuba y Estados Unidos, próximos por historia, cultura, y creatividad, han construido un legado que trasciende generaciones y une a nuestros pueblos", dice la publicación que viene acompañada por un video de casi dos minutos que comienza la oficial senior de Diplomacia Pública, Leslie Núñez Goodman, hablando frente a la bandera estadounidense que ondea en el Malecón habanero.

Después, aparecen imágenes llenas de color y energía: un bailarín descalzo con ropa rosa fuerte, percusionistas tocando con fuerza, cantantes y músicos que mezclan ritmos cubanos (como el son) con estilos estadounidenses, y proyecciones artísticas que unen ambas culturas. El video termina destacando el 250.° aniversario de la independencia de EEUU.

Conocidos artistas cubanos que incorporan jazz, rock, blues o elementos de la cultura popular estadounidense en sus creaciones son los protagonistas de estas "Tardes americanas", una iniciativa que busca mostrar lo que une a cubanos y estadounidenses más allá de las fronteras.



El video se difunde en medio de una de las peores crisis que atraviesa Cuba en décadas: una grave escasez de combustible, apagones masivos de hasta 20-22 horas diarias en muchas zonas, colapso parcial del sistema eléctrico, desabastecimiento de alimentos, medicinas y transporte, y un fuerte deterioro económico, según diversas fuentes.