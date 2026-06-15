¿Sueñas en una Cuba libre y próspera?: Embajada de EEUU lanza convocatoria

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba lanzó una convocatoria dirigida a individuos y organizaciones independientes que impulsen proyectos vinculados a la libertad, la prosperidad y el acceso a información, con fecha límite de solicitud el 15 de agosto de 2026.

“¿Sueñas en una Cuba libre y próspera? ¿Qué ideas tienes?”, escribió la sede diplomática en redes sociales para promocionar la iniciativa.

La convocatoria, presentada bajo el programa anual de diplomacia pública “Hacia una Cuba Libre y Próspera”, busca apoyar proyectos de la sociedad civil cubana en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos.

El programa está orientado a iniciativas que promuevan “la libertad, la justicia, la democracia, la prosperidad individual y el respeto por las libertades fundamentales de los derechos humanos, la religión y la expresión independiente”.

Podrán aplicar organizaciones de la sociedad civil y religiosas, instituciones educativas independientes, periodistas independientes, creadores de contenido en redes sociales, artistas, representantes de industrias creativas y personas naturales.

"No son elegibles personas u organizaciones afiliadas o que colaboren con entidades del régimen cubano", aseguraron.

El programa contempla dos áreas principales. La primera, titulada “Con Libertad y Justicia para Todos”, está dirigida a proyectos que destaquen la libertad de expresión, la libertad de prensa, la justicia individual y los derechos humanos. La segunda, denominada “La búsqueda de la felicidad”, que busca apoyar iniciativas dirigidas a microemprendedores independientes y enfocadas en la prosperidad personal.