Hammer recibe al ex preso político Fernando Ginarte y sus hijos en La Habana

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El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, recibió en su residencia en La Habana al ex preso político Fernando Ginarte y sus hijos, informó la Embajada de Estados Unidos.

La sede diplomática recordó en una publicación en redes sociales que el encuentro se produjo después de que Ginarte, residente en Baire, en la provincia de Santiago de Cuba, recibió previamente a Hammer en su vivienda. “Como él nos había recibido tan amablemente en su casa esta vez le invitamos a nuestra residencia en La Habana”, indicó la embajada.

Ginarte compartió “sus experiencias, preocupaciones y deseos para el futuro de Cuba”.

La misión diplomática añadió que continuará los contactos con ciudadanos de distintas regiones del país porque “entender sus desafíos y aspiraciones es esencial para apoyar al pueblo cubano”.

Ginarte, artesano y padre de tres hijos —uno de ellos con autismo—, fue condenado a cuatro años de prisión sin internamiento por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El opositor fue arrestado ese mismo día en las inmediaciones de su vivienda en Baire y posteriormente procesado por el presunto delito de atentado.

Tras el juicio, las autoridades le comunicaron que cumpliría la sanción bajo un régimen de trabajo forzado en un plan citrícola del municipio de Contramaestre, al que debía trasladarse por sus propios medios, según relató el propio Ginarte.