Embajada de EEUU en Cuba advierte sobre noticias falsas en redes sociales

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó este lunes sobre un aumento de la difusión de información falsa en redes sociales utilizando símbolos asociados al gobierno estadounidense.

En un mensaje publicado en la plataforma X, la sede diplomática señaló que las llamadas "ciberclarias" intentan generar confusión y promover propaganda mediante noticias falsas relacionadas con la política de Washington hacia Cuba.

La embajada estadounidense recomendó a los ciudadanos verificar siempre la información antes de compartirla, consultar fuentes confiables y contrastar los datos para evitar la propagación de rumores.



"En un entorno donde las noticias circulan a gran velocidad, es fundamental usar fuentes confiables, contrastar los datos y evitar difundir contenidos cuya veracidad no haya sido confirmada", subrayó en el post.

Además, recordó que los usuarios pueden comunicarse directamente con la misión diplomática para confirmar la autenticidad de informaciones que circulen en redes sociales.



"Los que promulgan noticias falsas quieren generar confusión, alimentar rumores y distorsionar la realidad para engañar y avanzar su propaganda. Antes de compartir pueden preguntarnos si es real, como muchos ya lo hacen", dijo la Embajada.