Alto diplomático de EEUU en Cuba se reúne con exiliados en Miami para escuchar sus demandas

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Roy Perrin, sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad cubana en el exilio en Miami, donde destacó la importancia de escuchar de primera mano sus experiencias, aspiraciones y preocupaciones sobre el futuro de la isla.

Según expresó la sede diplomática en un mensaje difundido en redes sociales, Perrin valoró especialmente el intercambio con diversos representantes del exilio, entre ellos el expreso político José Daniel Ferrer, una de las figuras más visibles de la disidencia cubana en años recientes.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), llegó a Estados Unidos en octubre de 2025 tras ser liberado de prisión y forzado al exilio, luego de años de encarcelamiento, denuncias de abusos y persecución política en la isla. Su caso ha sido ampliamente seguido por organizaciones internacionales y gobiernos que también han denunciado la situación de otros presos políticos en Cuba.

Durante el encuentro, el diplomático estadounidense subrayó la relevancia de mantener un diálogo directo con los cubanos dentro y fuera de la isla, en medio de la aguda crisis económica, social y política en Cuba.

El mensaje publicado por la Embajada resumió el espíritu de la reunión: "Para nuestro jefe de misión adjunto Roy Perrin, fue importante escuchar directamente de la comunidad cubana en el exilio en Miami", subrayó la sede diplomática en el post. "Todos deseamos un mejor futuro para la isla", concluyó.

La reunión se enmarca en los esfuerzos del gobierno estadounidense por mantener contacto con distintos sectores de la sociedad cubana, incluyendo activistas, opositores y miembros de la diáspora, en medio del debate sobre el futuro político y económico del país caribeño.

El encuentro también reflejó el sentir compartido entre muchos participantes: la aspiración de cambios que permitan mejores condiciones de vida, mayores libertades y oportunidades para los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla.