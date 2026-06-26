Expreso político Andy García denuncia amenazas de la Seguridad del Estado

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El expreso político del 11J, Andy García Lorenzo, fue citado el pasado 24 de junio por la Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara. Las autoridades policiales intentaron obligarlo a firmar un acta de advertencia con el objetivo de comprometerlo a no difundir en redes sociales imágenes de inmuebles estatales o unidades militares en condiciones de deterioro.

García Lorenzo, quien fue sancionado a cuatro años de privación de libertad por manifestarse durante las protestas del 11 de Julio de 2021 en Santa Clara, una condena que luego fue sustituida por trabajo correccional con internamiento y que cumplió de forma íntegra hasta su excarcelación el 7 de julio de 2025, ofreció detalles de lo ocurrido en declaraciones a Martí Noticias

Según explicó el joven, su familia recibió la orden de citación en horas de la mañana, lo que generó alarma ante el temor de un nuevo encarcelamiento. "Yo pensé que iba preso, porque nos están recogiendo a todos nosotros", relató García Lorenzo, quien acudió al lugar preparado con artículos de aseo personal.

Durante el interrogatorio, los agentes le notificaron que se encontraba bajo un seguimiento minucioso por parte de un equipo de la Seguridad del Estado. Esta vigilancia se implementó a raíz de la visita que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana realizaron a su vivienda en el mes de enero.

Las autoridades justificaron la medida por el incremento de sus actividades en redes sociales. Afirmaron que el expreso político se encontraba propenso a divulgar planos, croquis o fotografías de instalaciones restringidas.

"Me mencionaron la palabra muerte varias veces, como seis veces", especificó. El interrogatorio coincidió temporalmente con un despliegue de seguridad en la zona de El Condado, a unos 800 metros de la plaza local, debido al entierro del fallecido comandante Ramiro Valdés y la presencia de Miguel Díaz-Canel en la ciudad.

Los oficiales intentaron que el joven firmara un documento donde se comprometiera a no suministrar ni publicar información sobre objetivos estatales. Los agentes usaron como argumento que él solía subir videos de lugares destruidos y que temían que hiciera lo mismo con unidades militares.

García Lorenzo rechazó los señalamientos y se negó de forma rotunda a redactar o firmar cualquier declaración de compromiso.

"En primera, no me dedico a eso. En segunda, no tengo conocimiento de eso; aparte, no pasé ni siquiera el servicio militar", argumentó quien dijo que se negó a firmar el documento.

A inicio de este mes el régimen arrestó al humorista Eduardo Ceballos Pérez, creador del popular proyecto satírico Despingovery Channel, por grabar imágenes de arsenales abandonados. Podría ser juzgado por un tribunal militar, supuestamente por el delito de "Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”, que establece penas de 4 a 10 años de privación de libertad.