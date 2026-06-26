Represión en Cuba: Qué pasó con los periodistas independientes detenidos en Camagüey

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Los periodistas independientes Rolando Rodríguez Lobaina y Yoanny Limonta fueron liberados este jueves en Camagüey, tras ser arrestados el día anterior en un operativo policial.

Rodríguez Lobaina, colaborador de Martí Noticias, explicó a nuestra redacción que el arresto ocurrió en la vivienda de renta donde se hospedaban.

"Habíamos ido de visita cuando la Seguridad del Estado en un aparatoso movimiento después de estar un día nos detuvo", afirmó, detallando el despliegue de patrullas, motos y militares que los condujeron a la segunda unidad policial de la ciudad.

Durante la detención, ambos recibieron amenazas de cárcel. Según el comunicador, las autoridades les hicieron actas de advertencia por si volvían a visitar la provincia y calificaron su labor de ilícita, en medio de insultos.

El periodista denunció las restricciones a la libertad de movimiento dentro de Cuba. "A pesar de que es parte de la tierra de uno, te prohíben tajantemente que puedas visitar lugares", declaró, señalando que Camagüey y Holguín son las provincias que más le niegan el derecho a estar allí, ni de turismo ni de ningún tipo.

Tras la liberación, las autoridades los trasladaron hacia un ómnibus con destino a La Habana. No obstante, Rodríguez Lobaina señaló que el propósito de los agentes no era exactamente dejarlos en libertad.

"Al llegar a Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Limonta fue arrestado por la Seguridad del Estado que lo estaba esperando, y actualmente se desconoce su paradero", indicó.

Por su parte, el periodista y activista quien también es director de la independiente agencia de noticias Palenque Visión" recibió el aviso de que lo esperaban en Nueva Paz para detenerlo. "Yo me bajé antes de llegar a Nueva Paz, me bajé en la autopista y después que caminé muchos kilómetros y distancia logré llegar acá a la capital ya casi de noche", relató.

Este viernes, Rodríguez Lobaina fue citado nuevamente por las autoridades.

Al concluir, el periodista independiente afirmó: "La misma política, la que llegó al año 59 al poder, la que expulsó gente de aquí, la que fusiló, la que encarceló es de la misma política, sigue manteniéndose a pie de plomo".