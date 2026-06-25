Detienen en Camagüey al periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina

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El periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, líder de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de Martí Noticias, fue detenido este miércoles en la ciudad de Camagüey.

Cerca de las 8 de la noche la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez denunció el arresto del opositor.

Las autoridades detuvieron además al periodista cienfueguero Yoanni Limonta García, quien se encontraba junto a Rodríguez Lobaina en el momento del arresto.

De acuerdo a mensaje enviados por Rodríguez Lobaina, la detención ocurrió en medio de un gran operativo de la Seguridad del Estado.

“Nos arrestaron. Nos están deportando. Tremendo operativo en la Segunda Unidad”, dijo antes de que la comunicación se cortara.

Rodríguez Lobaina ha sido arrestado, multado y amenazado en múltiples ocasiones por su labor para medios independientes y su activismo en favor de los derechos humanos en Cuba.