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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas cubanos dentro y fuera de la isla alertaron sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo independiente y defendieron la libertad de expresión como un derecho esencial de la ciudadanía.

“La libertad de prensa, la libertad de expresión no es solamente un derecho que tienen los periodistas, es un derecho que tienen los ciudadanos (...) Sin libertad de prensa no hay fiscalización del poder, no hay verdad”, afirmó la periodista independiente Luz Escobar en declaraciones a Martí Noticias.

Escobar, actualmente en el exilio en España, subrayó además los desafíos de ejercer el periodismo fuera del país.

“Hacer periodismo en el exilio tiene retos difíciles. La distancia no nos desconecta, pero nos obliga a tejer redes con personas dentro de la isla que están muy vigiladas, lo que complejiza la situación”, explicó. También denunció campañas de descrédito impulsadas desde estructuras vinculadas a la Seguridad del Estado.

Desde Cuba, el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina destacó el papel del periodismo como herramienta para profundizar en la realidad del país. “El periodismo te da eso, llegar a la médula del problema, al corazón”, expresó.

A juicio del comunicador y activista, el periodismo independiente ha sido una “tribuna esencial” para que los ciudadanos puedan alzar su voz y expresar sus inquietudes. También enfatizó que, pese a la represión, el periodismo independiente sigue siendo un actor clave en la construcción de una ciudadanía informada y en la proyección de cambios futuros.

Por su parte, el periodista Boris González Arenas advirtió sobre las consecuencias de la ausencia de libertad de prensa. “Una sociedad donde no hay libertad de prensa supone una sociedad bastante desorientada”, señaló. Añadió que la falta de información verificada deja a los ciudadanos en un “limbo” informativo, expuestos a criterios no fundamentados.

El contexto que describen estos destacados periodistas cubanos es respaldado por el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que ubica a Cuba en el puesto 160 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, situándola como el peor país de América Latina para ejercer el periodismo. El informe documenta prácticas como el hostigamiento, la vigilancia policial, las restricciones de movimiento y el encarcelamiento de comunicadores.

Detrás de estas cifras hay historias de periodistas que han optado por el exilio como única alternativa, mientras otros permanecen en la isla bajo presión constante, enfrentando interrogatorios y limitaciones a su trabajo.

Además, el marco legal cubano limita el ejercicio del periodismo independiente. La Constitución establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal, lo que cierra el espacio para voces fuera del aparato oficial.

Este 3 de mayo, los periodistas cubanos conmemoran la fecha en medio de una realidad compleja, donde informar sigue siendo, para muchos, un acto cotidiano de resistencia y compromiso con la verdad.