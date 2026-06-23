CIDH responsabiliza al Estado cubano por violaciones contra Maykel Osorbo

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado cubano por múltiples violaciones de derechos humanos cometidas contra el artista y preso político Maykel Castillo Pérez, conocido como "Osorbo", y recomendó dejar sin efecto la condena de nueve años de prisión impuesta en su contra, investigar su desaparición forzada, reparar integralmente los daños causados y reformar la legislación utilizada para criminalizar la libertad de expresión y la protesta pacífica.

La decisión quedó recogida en el Informe No. 78/26, emitido tras analizar una denuncia presentada por la organización Prisoners Defenders en 2021.

El informe concluye que el Estado cubano violó los derechos de Osorbo a la libertad, la integridad personal, la libertad de expresión y creación artística, la reunión, la asociación, el debido proceso y el acceso a la justicia. La Comisión determinó que el cantante fue detenido ilegalmente el 18 de mayo de 2021, permaneció desaparecido durante 14 días y posteriormente fue sometido a prisión preventiva arbitraria y a un proceso judicial sin garantías.

En declaraciones a las que Martí Noticias tuvo acceso, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, calificó la resolución como un hito para la defensa de los derechos humanos en Cuba. "Hoy es un día importante para Maykel Osorbo, para la sociedad civil cubana y para todos los artistas que se niegan a vivir de rodillas bajo el yugo de la tiranía", afirmó.

Larrondo destacó que la decisión "no es una simple medida cautelar", sino una resolución de admisibilidad y fondo que declara la responsabilidad internacional del Estado cubano.

"La CIDH confirma lo que denunciamos desde el inicio del caso Maykel en 2021. Maykel no fue encarcelado por cometer delitos; fue encarcelado por cantar, por manifestarse, por defender 'Patria y Vida' y por representar a una Cuba libre", sostuvo.

Uno de los aspectos más contundentes del informe es la conclusión de que el aparato judicial cubano fue utilizado para castigar a un artista por ejercer derechos protegidos internacionalmente.

Según la Comisión, el arresto de Osorbo fue ilegal porque no existía una orden judicial, no fue sorprendido en flagrancia y nunca se justificó la necesidad de privarlo de libertad. Además, determinó que entre el 18 y el 31 de mayo de 2021 las autoridades ocultaron deliberadamente su paradero, configurando una desaparición forzada.

"El régimen intentó convertir una canción en delito. Intentó presentar como un crimen lo que fue una protesta ciudadana y artística. Intentó vestir de legalidad una persecución política y esta resolución desmonta esa narrativa de forma contundente ante el mundo entero", afirmó Larrondo.

El dirigente de Prisoners Defenders recordó que Osorbo fue condenado por hechos vinculados a la canción Patria y Vida, convertida en símbolo de las protestas contra el régimen cubano y ganadora de dos premios Grammy Latinos.

"La resolución golpea directamente al sistema judicial cubano. La CIDH afirma que en Cuba no se garantiza la independencia judicial ni el debido proceso. Es decir, en Cuba los tribunales existen, pero la justicia no", afirmó Larrondo.

La CIDH también examinó las condiciones de encarcelamiento de Osorbo y recogió denuncias sobre aislamiento, celdas de castigo, amenazas, hostigamiento y retrasos en la atención médica, concluyendo que el Estado volvió a vulnerar sus derechos durante su permanencia en prisión. Además, reconoció el impacto sufrido por su hija y su entorno familiar durante los días en que permaneció desaparecido.

"El caso de Maykel Osorbo demuestra una vez más que la represión en Cuba no es un abuso aislado; es un sistema: vigilancia, detención arbitraria, desaparición forzada, prisión provisional, juicios sin garantías, condenas ejemplarizantes e infiernos en prisión", dijo.

La Comisión recomendó al Estado cubano anular la condena de nueve años impuesta a Osorbo, reparar integralmente los daños ocasionados, investigar penalmente la desaparición forzada sufrida entre el 18 y el 31 de mayo de 2021, sancionar a los funcionarios responsables y garantizar atención médica y psicológica tanto al artista como a su familia.