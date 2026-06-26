Alto cargo de la Embajada de EEUU en La Habana se reúne con oficial del Comando Sur

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó este viernes que el jefe adjunto de la misión diplomática, Roy Perrin, sostuvo una reunión con el teniente general Evan Pettus, comandante adjunto del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en la que ambos mantuvieron una “productiva conversación sobre Cuba”.

Pettus ya se había reunido en enero con el encargado de Negocios de la embajada, Mike Hammer, para conversar sobre la situación en Cuba y el Caribe.

Hammer también participó en la reunión de Jefes de Misión del Hemisferio Occidental en el Comando Sur junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y al general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur.

A finales de ese mismo mes, Donovan sostuvo un encuentro con altos mandos militares del régimen cubano en el perímetro de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. Según informó entonces el Comando Sur, el intercambio formó parte de los mecanismos de comunicación militar establecidos entre ambas partes.