Tribunal militar juzgará por espionaje a humorista Eduardo Ceballos

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El humorista Cubano Eduardo Ceballos Pérez, que saltó a la palestra internacional por sus sátiras sobre la realidad cubana, está acusado de espionaje, delito por el que podría recibir una condena de hasta 30 años, dijo su madre Marieta Pérez Alfaro a Martí Noticias.

“Yo no he visto el expediente del caso, pero puede ser que estén argumentando de que él estaba filmando armamento militar que, entre paréntesis, está obsoleto y descontinuado”, indicó.

El espionaje está tipificado en el Código Penal cubano como un delito contra la Seguridad del Estado. Se sanciona con severas penas que van desde los diez hasta los 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

“Él va a ser juzgado por un tribunal militar, aunque sea civil y lo tienen, incluso, como un caso de delito común, no como político. El encausamiento es por el video de la base abandonada”.

El 24 de mayo, Ceballos publicó un video explorando una base militar soviética abandonada, donde mostró misiles aire-tierra de la década de 1960, radares y estructuras oxidadas y olvidadas. Remedando el tono de documental comentó: “No dejo de asombrarme por las cosas que encuentro completamente olvidadas”.

El abogado Raudiel Peña, del centro de asesoramiento legal Cubalex se refirió, en conversación con nuestra redacción, que por las propias características de la grabación que él realizó en esa base militar abandonada, lo más lógico es pensar que no había una intencionalidad expresa de mostrar información secreta o cuestiones militares. Puramente era otra realización de estos materiales que hace”.

Arrestado el 1º. de junio, fue enviado este viernes bajo prisión preventiva para el Combinado del Este de La Habana, tras concluir un acelerado proceso de investigación penal. Aunque ya su defensa pidió un cambio de medida cautelar, todavía las autoridades judiciales no han respondido.

“Eso tiene que ver también con el propio contexto que hay en Cuba ahora mismo, de sancionar y castigar lo más severa y rápidamente posible a quienes realizan este tipo de publicaciones”, apuntó el jurista.

El artista, artífice del canal “Despingovery Channel”, recibió el miércoles su primera visita de aseo, que fue al mismo tiempo, el primer contacto físico con su familia desde que está tras las rejas.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la detención de Ceballos y urgió a las autoridades cubanas "a garantizar sus derechos, incluido el respeto a la libertad de expresión".

El creador, conocido por su personaje Eddy Jones, alcanzó el éxito durante 2025 al utilizar una narrativa de documental científico para documentar la crisis de infraestructura en Cuba.

Miembro del grupo Pagola La Paga, parodia los clásicos reportajes de naturaleza del Discovery Chanel, utilizando un tono grandilocuente para exponer la destrucción y ruina de antiguos espacios de La Habana, donde los baches de las calles se convierten en supuestos “fenómenos geológicos”.

Sin embargo, el tono de sus publicaciones se volvió más arriesgado en sus últimas entregas, al mismo tiempo que el humorista presentía su pronta detención.

La madre del humorista expresó su tranquilidad sobre el estado de su hijo. Asegura que es un joven inteligente y consciente de lo que implica las circunstancias en las que está, manteniéndose organizado y fuerte a pesar del encierro.

También manifestó su profundo orgullo por la trayectoria profesional y artística de su hijo. Destacó su experiencia previa como payaso en el Circo Nacional y su entusiasmo por su trabajo reciente, elogiando su creatividad al inventar personajes y términos urbanos que se han vuelto parte del argot popular.