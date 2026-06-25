Arrestan al camarógrafo del episodio en unidad militar que llevó a prisión a humorista cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

La arremetida de las autoridades cubanas contra el humorista Eduardo Ceballos Pérez, creador del popular proyecto satírico Despingovery Channel, se ha ampliado con la detención del joven que grabó el episodio de la serie que lo llevó a la cárcel.

“El muchacho se llama Christian. Fue el que hizo la filmación el día que se hizo el trabajo de la unidad militar abandonada. Sé que es un muchacho sencillo, joven. No tiene nada que ver, solamente acompañó a Eddy y le tomó el video” explicó a Martí Noticias, la madre de Ceballos, Marieta Pérez Alfaro.

“Hasta donde sé, no le han tomado declaraciones, pero sí está detenido y suponemos que va a ser encausado también”, agregó.

Según explicó Pérez Alfaro, el camarógrafo permaneció inicialmente en libertad tras el arresto del humorista, ocurrido el pasado 1 de junio, pero posteriormente fue detenido sin que se conozcan los fundamentos legales de la medida.

Ceballos Pérez, conocido por su personaje Eddy Jones (que remeda al personaje de ficción estadounidense, aventurero y arqueológo, Indiana Jones) alcanzó popularidad con Despingovery Channel gracias a un formato que mezcla la narrativa de los documentales científicos con el humor para retratar el deterioro de la infraestructura cubana y otros problemas cotidianos.

La investigación policial gira en torno al último capítulo publicado por Despingovery Channel, difundido apenas una semana antes de la detención de su creador. En el material, de aproximadamente 25 minutos de duración, Ceballos Pérez recorre una antigua instalación militar donde aparecen misiles soviéticos de la Guerra Fría, radares, búnkeres y diverso equipamiento militar en estado de descuido y desatención.

Fiel a su estilo humorístico, el creador combina comentarios satíricos con una narración inspirada en los documentales científicos de Discovery Channel. Durante el recorrido evita revelar la ubicación exacta del sitio, aunque muestra numerosas imágenes de la infraestructura militar deteriorada y manipula frente a la cámara restos de armamento de varias décadas de antigüedad.

El video fue grabado durante el día y muestra extensas áreas abandonadas, túneles y grandes cantidades de chatarra militar. Un mes después de su publicación, el contenido supera las 85.000 reproducciones en YouTube.

La madre del humorista denunció además que, más de 15 días después de su apresamiento, los investigadores confiscaron diversos objetos utilizados durante la filmación del episodio, incluyendo toda la vestimenta empleada en la grabación: un sombrero de camuflaje, un chaleco, guantes negros y una pequeña linterna.

Afirmó que las autoridades calificaron estos artículos como evidencia dentro del proceso investigativo. También fueron ocupados el teléfono celular con el que se registró el video y otros implementos utilizados para las grabaciones.

Los familiares consideran que estas acciones buscan construir un caso penal donde, a su juicio, no existen elementos suficientes para sustentar una acusación.

“Ellos [la Seguridad del Estado] están buscando nuevas evidencias porque las anteriores fueron derogadas. Están tratando de rearmar el caso. La detención de este muchacho no sé que podría aportar”, señaló Pérez Alfaro.

Pérez Alfaro, reveló a Martí Noticias, el pasado 10 de junio que su hijo enfrenta una acusación por el presunto delito de espionaje, figura penal que en Cuba contempla sanciones de hasta 30 años de prisión por la grabación realizada en la antigua base militar y sería conocido por un tribunal militar.

En un video que Ceballos Pérez había grabado anticipando la posibilidad de ser arrestado, asegura que era consciente del riesgo que enfrentaba y decidió dejar registrada una declaración para ser difundida en caso de que fuera privado de libertad.

“Evidentemente el humor en su aspect de criticar lo que está sucediendo no ha sido bien aceptado por el gobierno Cubano y fíjate que hay otras personas que entran a ese lugar, niños juegan ahí pero el hecho de ser expuestas las condiciones del lugar ha generado molestias y la necesidad de tomar acciones bien violentas contra Eddy”, enfatizó la mujer.