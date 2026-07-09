Cumple dos meses detenido el joven que divulgó primeras imágenes del 11J

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A solo dos días del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, Yoan De la Cruz, el joven que transmitió en vivo el inicio de aquel estallido social, cumple dos meses encarcelado bajo condiciones inhumanas.

La Seguridad del Estado lo mantiene tras las rejas en la unidad de operaciones de Guanajay, conocida como el Técnico. El régimen cubano lo acusa de un presunto delito de "tráfico de divisas".

Maribel Cruz, madre del joven, denunció a Martí Noticias sobre el hermetismo de las autoridades cubanas. El proceso avanza de forma opaca y bajo un silencio total. Las condiciones de la celda donde se encuentra su hijo son críticas.

"Se mantiene en el Técnico. ¿Investigando qué? Mientras esté bajo investigación está en una celda inhumana. El calor que hay ahí es terrible, los apagones, los mosquitos, las chinches. Él me ha dicho que es mejor estar en una prisión que estar ahí", lamentó.

Su arresto ocurrió el pasado 9 de mayo de 2026. Agentes de la policía política y de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) irrumpió en su hogar de San Antonio de los Baños. En el operativo incautaron computadoras, teléfonos familiares, dinero y objetos personales.

La detención se produjo tras entregar una remesa enviada desde Estados Unidos. El receptor del dinero está presuntamente vinculado a un acto de sabotaje. La familia solo tiene permitido verlo dos veces por semana, los martes y jueves, durante media hora.

La comunidad de San Antonio de los Baños muestra asombro ante los cargos presentados. En una Cuba en crisis, la entrega informal de remesas es una práctica general y cotidiana en la isla.

"Todo el mundo está asombrado por el delito por el cual lo acusan: Tráfico de divisas", explicó la madre.

“El entregaba aquí remesas a las personas o familias que le mandaban dinero de afuera. Eso era lo que hacía Yoan. Parece que es ilegal, pero todo el mundo lo hace y yo nunca he visto que alguien cayó preso por eso", indicó Cruz que considera que el ensañamiento judicial se debe a su rol en las protestas de 2021. "Como es un preso del 11 de julio, lo tienen mal mirado".

De la Cruz se encuentra en prisión preventiva. El régimen planea trasladarlo próximamente a la prisión de Melena del Sur, el mismo centro penitenciario donde cumplió condena anteriormente tras las manifestaciones del 11J, cuando fue sancionado a seis años de cárcel.

Tras una apelación en mayo de 2022, su condena fue modificada a cinco años de prisión sin internamiento.

Actualmente, la defensa del joven ha intentado modificar la situación penal sin éxito. La Fiscalía denegó, de forma sistemática, todos los cambios de medida cautelar solicitados. La abogada intentó un control judicial para supervisar las medidas del órgano acusador, pero el sistema judicial no da respuestas.