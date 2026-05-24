Yoan de la Cruz sigue detenido en Guanajay por una acusación sin pruebas, denuncia su madre

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Quince días después de su arresto, Yoan de la Cruz, conocido por transmitir en vivo las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, continúa encarcelado en la unidad de operaciones de la Seguridad del Estado en Guanajay investigado por, supuestamente, financiar un potencial sabotaje.

Su madre Maribel Cruz afirmó a Martí Noticias que la imputación falsa se produce luego de que su hijo le entregara una remesa enviada desde Estados Unidos a una persona vinculada con un presunto acto de sabotaje.

“Lo acusan de un supuesto sabotaje que iban a hacer unas personas y como él entrega remesas aquí en Cuba, que él le había entregado dinero a esta persona. Él entrega dinero a muchas familias y no es, específicamente a una persona para hacer nada de eso”, indicó Maribel.

“Según mi hijo, él le entregó a esta persona que lo mencionó, que está allí también detenido, un día, 10 dólares que le mandaron de allá, y otra vez le entregó 20. Quiere decir que no le entregó cantidades de dinero”, detalló.

“El instructor me ha dicho que hay que esperar, que el expediente está para la fiscalía que ya esta semana, el martes, me dio visita de nuevo, y me dijo que me iba a decir que es lo que decía la fiscalía.

En el proceso penal en Cuba, la Fiscalía tiene el rol de dirigir y controlar la investigación penal supervisando si la policía ha recolectado pruebas suficientes para formular una acusación formal y llevar el caso ante los tribunales colocando al detenido bajo prisión preventiva o bajo otra medida cautelar como fianza, etc.

La aprehensión del joven se produjo el 9 de mayo, después que agentes de la Seguridad del Estado y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) irrumpieron en su domicilio en San Antonio de los Baños y confiscaran su computadora, teléfonos celulares de él y su familia, dinero y artículos personales.

“El pueblo aquí está clamando su libertad, Todo el mundo está asombrado de la injusticia que están haciendo con mi hijo porque literalmente está allí sin motivo, porque no hay prueba de nada. Un muchacho tan bueno cumpliendo a cabalidad su sanción que le pusieron ellos de cinco años del trabajo a la casa. Mi hijo nunca falta al trabajo”.

De la Cruz, de 27 años, saltó a la palestra pública en 2021 por realizar una histórica transmisión en Facebook que mostró al mundo el inicio de las mayores protestas antigubernamentales en la isla. Por aquellos hechos, fue condenado a cinco años sin internamiento.

“Yo le dije a ellos que mi hijo tiene que irse de este país para África, para Haití, para cualquier lugar porque cada vez que pasa algo van a buscar a los muchachos del 11 de julio”, recalcó la madre.