"Mi hijo está deprimido": Madre de Yoan de la Cruz lo visita en prisión

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Yoan de la Cruz, el joven que difundió las primeras imágenes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, recibió el jueves la visita de su madre en el Centro de Instrucción Penal y Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, conocido como el "Técnico de Guanajay".

Maribel Cruz, madre del joven, declaró a Martí Noticias que su hijo se encuentra deprimido y a la espera de la respuesta a una solicitud de cambio de medida cautelar interpuesta por su abogada.

"Ayer fui a verlo y lo encontré muy deprimido, muy preocupado por la situación en que está, y esperando que la Fiscalía determine si hay algún cambio de medida para Yoan", afirmó.

De la Cruz fue detenido el pasado 9 de mayo, cuando las autoridades realizaron un registro en su vivienda. Durante el operativo, las fuerzas del orden incautaron artículos como, dinero, teléfonos que habían en la vivienda y una computadora.

El joven fue el primero en transmitir una directa en la plataforma Facebook que mostraba a residentes de su pueblo avanzar hacia la sede del gobierno municipal en San Antonio de los Baños el 11 de julio de 2021. Esa filmación se viralizó y fue retransmitida por canales de YouTube, precediendo a la extensión de las protestas en todo el país.

Fue detenido inicialmente el 23 de julio de ese año y pasó 20 días en Guanajay. Luego fue trasladado a la prisión de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, donde permaneció en condiciones de escasa comunicación.

En marzo de 2022, un tribunal lo condenó a seis años de prisión. No obstante, en mayo de ese mismo año se le concedió el beneficio de cinco años de prisión domiciliaria, por lo que fue excarcelado para cumplir el resto de la sanción bajo esa modalidad hasta el reciente arresto.