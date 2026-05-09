Detenido joven que divulgó primeras imágenes del 11J

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Yoan de la Cruz, el joven que divulgó las primeras imágenes del estallido del 11 de julio de 2021, que desde San Antonio de los Baños se extendió a decenas de ciudades y poblados de Cuba, fue nuevamente detenido este sábado en esa localidad, denunciaron fuentes cercanas al expreso político.

“En estos momentos la policía se encuentra en casa del preso político excarcelado Yoan De La Cruz. Aún no sabemos con qué intención, pero temen que pueda tratarse de una revocación”, escribió hoy el activista Adelth Bonne en Facebook.

Una fuente cercana a la familia confirmó a 14ymedio el arresto en el que "Le incautaron varios artículos, perfumes, dinero, teléfono, computadora, etcétera".

La persona citada por el diario independiente dijo desconocer el motivo de la detención.

"Hasta el momento, no se conoce bajo qué acusación fue detenido ni si las autoridades han informado formalmente a la familia sobre su situación", agrega la publicación.

De la Cruz cumplió la mayor parte de su condena en la prisión de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Fue detenido el 23 de julio de 2021, pasó sus primeros 20 días en Guanajay y luego fue trasladado a Melena del Sur, donde permaneció casi incomunicado.

En marzo de 2022 fue condenado a 6 años de prisión, pero en mayo de ese mismo año le otorgaron 5 años de prisión domiciliaria y fue excarcelado. Su directa en Facebook muestra a los cubanos avanzar pacíficamente hacia la sede del gobierno municipal y corear "Sí se puede", confiados en que era posible conseguir un cambio. Su filmación se hizo viral rápidamente y fue retransmitida por numerosos canales de Youtube.



