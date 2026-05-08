Informe ONU sobre discriminación racial en Cuba valida denuncias de activistas

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Activistas del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) reaccionaron desde Cuba a las recientes observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, asegurando que el informe confirma años de denuncias sobre racismo estructural, discriminación institucional y represión contra afrodescendientes y defensores de derechos humanos en la isla.

En declaraciones a Martí Noticias, Osvaldo Navarro afirmó que el documento “confirma lo que el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial viene denunciando desde su fundación en el 2008”.

“En Cuba persiste el racismo estructural, la discriminación institucional y la exclusión histórica contra la población afrodescendiente”, declaró el activista.

Navarro sostuvo que el informe de Naciones Unidas “expone con claridad problemas que durante años han sido negados por el Estado cubano”, entre ellos “el perfilamiento racial, el abuso policial, la desigualdad social, la sobre representación de personas negras en prisión y la falta de acceso efectivo a la justicia”.

El activista señaló que muchas de las denuncias presentadas por organizaciones independientes afrocubanas durante años fueron ignoradas o desacreditadas por las autoridades cubanas.

“También alerta sobre el hostigamiento contra periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y organizaciones independientes que denuncian estas realidades”, afirmó.

Navarro denunció además restricciones migratorias contra miembros del CIR y otros opositores dentro de Cuba.

“A esto se le suma las regulaciones migratorias que sufren muchos de los activistas dentro de Cuba”, indicó.

Según explicó, tres integrantes de la organización permanecen bajo regulación desde 2019.

“Desde el CIR hay tres miembros que están regulados desde el 2019. Son el caso de Marthadela Tamayo González, Osvaldo Navarro Veloz y Manuel Cuesta Morúa”, afirmó.

El integrante del CIR también denunció que periodistas, artistas y activistas independientes continúan siendo objeto de vigilancia y represalias.

“Muchos de ellos han sufrido vigilancia, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de descrédito simplemente por ejercer estos derechos fundamentales”, sostuvo.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, conocido como CERD por sus siglas en inglés, es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte de los Estados firmantes.

En sus recientes observaciones sobre Cuba, el CERD expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento racial contra personas afrodescendientes, especialmente aquellas que participan en manifestaciones pacíficas.

El comité también alertó sobre actos de hostigamiento, vigilancia, amenazas, restricciones de movimiento y criminalización contra periodistas, artistas, activistas y defensores de derechos humanos críticos del gobierno cubano.

Además, señaló la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente en Cuba, reflejadas en pobreza, dificultades de acceso al empleo formal, limitaciones en vivienda y servicios básicos, así como la sobrerrepresentación de personas negras en la población penitenciaria.

Entre las preocupaciones expuestas por el organismo, también figura la falta de un censo nacional actualizado desde 2012 y la insuficiente recopilación de datos estadísticos sobre afrodescendientes, migrantes y otros grupos vulnerables.

El reporte expresó además preocupación por la ausencia de una institución nacional independiente de derechos humanos y por las limitaciones para que organizaciones independientes puedan operar libremente en la isla.

El informe de Naciones Unidas también recomendó a Cuba investigar denuncias de abusos policiales, garantizar la libertad de reunión pacífica y adoptar medidas para prevenir el perfilamiento racial por parte de las fuerzas del orden.

Asimismo, pidió a las autoridades cubanas proteger a defensores de derechos humanos y asegurar que las leyes penales no sean utilizadas para restringir su labor legítima.

Navarro aseguró que la lucha contra el racismo en Cuba “no puede seguir reducida a discursos oficiales mientras continúa la pobreza, la exclusión y el silenciamiento de las voces afrodescendientes independientes”.

“La igualdad racial no puede seguir siendo una promesa pendiente. Es una deuda histórica que exige acciones concretas y urgentes”, subrayó.

El activista anunció además que el CIR inició recientemente la tercera jornada de la iniciativa “Miremos por dentro”, acompañada de la campaña “Sin Etiquetas”, un proyecto que busca visibilizar durante los próximos meses la problemática racial en comunidades cubanas y promover espacios de diálogo ciudadano sobre discriminación, exclusión y derechos humanos.