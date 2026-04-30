Activista Ángel Cuza detenido violentamente en La Habana

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El activista Ángel Cuza Alfonso fue arrestado este jueves, de forma violenta, por presuntos agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, en las afueras de su vivienda del municipio capitalino Playa.

“Alrededor de las dos de la tarde, Ángel estaba hablando con la niña ahí afuera de la casa. De un momento a otro apareció un carro particular gris. Lo montaron en el vehículo. Mi hija gritando auxilio, no se lleven a mi papá. A ellos no les importó nada, le dieron golpes, lo cogieron por el cuello, le rompieron los espejuelos y se lo llevaron”, relató a Martí Noticias, la ex esposa de Cuza, Ana Castillo.

En el marco de la celebración del 1º. de mayo, el régimen cubano intensificó su estrategia de control social mediante un riguroso operativo de vigilancia y represión preventiva ejecutado por la Seguridad del Estado.

Al respecto, organizaciones de derechos humanos han documentado incidentes de acoso, citaciones ilegales y detenciones arbitrarias contra la sociedad civil independiente.

A través de sitios domiciliarios y cortes selectivos de internet, agentes del Ministerio del Interior buscaron neutralizar a activistas, periodistas y familiares de presos políticos para garantizar la "normalidad" y el respaldo masivo en los desfiles oficiales, perpetuando un patrón sistemático de hostigamiento que impide el ejercicio de la libre reunión y expresión en la isla.

Hasta el momento se desconoce adonde llevaron al opositor que fue excarcelado en enero luego de haber permanecido seis meses en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa, acusado de posesión de arma de fuego y explosivos, cargos que posteriormente fueron suspendidos con el pago de una multa.

Cuza ha sido encarcelado en varias ocasiones. En 2021 cumplió ocho meses de privación de libertad junto a otros siete cubanos que participaron en la "Protesta en la calle Obispo", en La Habana Vieja.