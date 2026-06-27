Acusan a rapero Matos MC K-LIBRE de liderar protestas en Playa

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El rapero cubano Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como MC K-LIBRE, permanece detenido desde el jueves 25 de junio tras acudir a una citación policial en la unidad de Siboney, en el municipio Playa, según denunció su esposa a Martí Noticias.

De acuerdo con Ariacna Garcés Gómez, esposa del músico, Matos fue citado el miércoles para lo que las autoridades calificaron como una entrevista. Sin embargo, al presentarse en la estación policial al día siguiente, fue esposado y trasladado inicialmente a la unidad de 3ra y 110 de ese municipio.





"No han presentado ninguna orden de arresto ni de registro. Lo que hicieron fue esposarlo y montarlo en una patrulla", afirmó Garcés.

La mujer explicó que las autoridades le comunicaron que el artista está siendo señalado por un supuesto delito de desorden público, relacionado con investigaciones sobre protestas y cacerolazos ocurridos recientemente en el reparto Barbosa, donde reside la familia.

"Ellos dicen que Matos es el líder de todas las protestas y cacerolazos que hay aquí en Barbosa", aseguró.

Según su testimonio, el jueves en la noche le informaron que sería trasladado a la Quinta Unidad de Policía. No obstante, cuando acudió al lugar el viernes, inicialmente le indicaron que el detenido no aparecía registrado y que solo más tarde aceptarían recibir pertenencias y artículos de aseo personal para entregárselos.

Hasta el momento, la familia no ha podido verlo ni comunicarse con él.

La esposa del rapero manifestó una profunda preocupación por las condiciones médicas de Matos, de 39 años, quien padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1.

"Matos es un hombre enfermo. Cuando sufre una crisis respiratoria, depende del oxígeno y necesita tomar metformina diariamente", explicó.

Garcés señaló además que inicialmente las autoridades se negaron a recibir sus medicamentos por la ausencia del tarjetón médico correspondiente. Solo después de presentar la documentación lograron hacerle llegar la metformina y el inhalador de salbutamol.

También recordó que el artista sufrió fracturas en varias costillas durante la primera crisis severa que reveló su padecimiento pulmonar.

"Perdió el conocimiento en el baño y se fracturó las costillas al golpearse contra el muro. Es una situación que todavía le afecta", indicó.

La esposa reconoció que ambos estuvieron presentes durante las manifestaciones del pasado sábado en Barbosa, pero rechazó cualquier acusación de liderazgo o incitación.

"Nosotros veníamos de camino a casa y encontramos las protestas en la Avenida 25. Había gente gritando libertad y quemando objetos en la calle. Nosotros estuvimos allí unos 20 o 30 minutos, pero no tiramos piedras ni golpeamos a nadie", afirmó.

Según relató, abandonaron el lugar antes de la llegada de los camiones policiales debido a que el humo representaba un riesgo para la salud de Matos.

"Él no puede estar donde haya humo por su enfermedad", subrayó.

La esposa considera que la detención podría estar relacionada con la presencia del músico en esas manifestaciones y con testimonios de personas que lo identificaron posteriormente ante las autoridades.

La detención de Matos MC K-LIBRE ha generado reacciones de solidaridad entre artistas y activistas cubanos dentro y fuera de la isla. El rapero contestatario Eliécer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky, uno de los intérpretes del tema Patria y Vida y colaborador musical de Matos, denunció públicamente el arresto a través de sus redes sociales.

"Nuestro hermano Andrés Matos, conocido como Matos MC K-Libre, está bajo detención. Fue trasladado a la unidad de La Quinta, en Playa, en La Habana, tras ser citado a un interrogatorio arbitrario. El régimen intenta imputarle un falso delito de desorden público", escribió el artista, acompañando su mensaje con las etiquetas #SOSCuba, #FreeMatos y #LibertadParaLosPresosPolíticos.

La coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit Núñez Pérez, calificó la detención como arbitraria y aseguró que existe la intención de fabricar una causa judicial contra el artista.

"MC K-LIBRE ha sido detenido arbitrariamente. Sabemos que le quieren construir una causa", declaró a Martí Noticias.

Núñez Pérez sostuvo que Matos se ha convertido en una de las voces más visibles del rap contestatario dentro de la isla.

"Para mí es uno de los exponentes más fuertes que tiene Cuba en el rap contra la dictadura. Es un joven cuya música está llegando y siendo escuchada por otros jóvenes dentro del país, y estamos seguros de que precisamente por eso intentan procesarlo", señaló.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades cubanas no habían informado oficialmente sobre la situación jurídica del artista ni presentado cargos formales más allá de las referencias al supuesto delito de desorden público denunciadas por la familia.