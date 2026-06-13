Abogados de inmigración explican cómo serán los procesos tras fallo sobre trámites de USCIS

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El Tribunal de Distrito de Rhode Island dejó sin efecto varios memorandos y políticas internas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que suspendían o retrasaban la adjudicación de permisos de trabajo, green cards, naturalización, asilo, a inmigrantes de 39 países, incluidos Cuba.

La medida forma parte del caso Dorcas International Institute of Rhode Island contra USCIS y entró en vigor tras la sentencia definitiva emitida el 11 de junio.

"USCIS discrepa firmemente de la orden del tribunal, pero cumplirá sus términos mientras se considera una posible revisión judicial adicional", indicó el viernes en un comunicado esa agencia federal.

La abogada de inmigración Lizette Sierra explicó a Martí Noticias el alcance del fallo.

“En términos prácticos, esto significa que los casos que estaban detenidos únicamente por estas políticas deberían comenzar a avanzar nuevamente”, afirmó.

Según Sierra, la decisión beneficia a inmigrantes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, entre otros, que han permanecido a la espera de una respuesta migratoria durante meses y, en algunos casos, años.

“No se le va a otorgar un beneficio especial, simplemente se le va a estar devolviendo la oportunidad de que sus casos sean adjudicados bajo las leyes y procedimientos migratorios normales”, señaló.

La demanda fue presentada por organizaciones civiles y sindicatos que representan a millones de inmigrantes. Los demandantes argumentaron que las políticas implementadas por USCIS violaban las leyes migratorias y administrativas vigentes.

Las políticas habían sido adoptadas tras proclamaciones presidenciales emitidas en 2025 relacionadas con preocupaciones de seguridad nacional y seguridad pública. Entre otras medidas, permitían pausar la adjudicación de solicitudes migratorias, revisar nuevamente beneficios ya otorgados y aplicar criterios adicionales a ciudadanos de países considerados de alto riesgo.

"Al dictarse esta sentencia definitiva, esta orden judicial entra en vigor inmediatamente y, conforme a la anulación ordenada por el tribunal, se aplica a toda la agencia" y las anulaciones deberán tratarse "como si no estuvieran en vigor", reconoció USCIS.

El abogado de inmigración Mayron Gallardo explicó a Martí Noticias que la paralización de los casos se había extendido por varios meses.

“Estos procesos han tenido aproximadamente un año de que la administración Trump le dio la directriz bajo un memorando a USCIS de parar todos estos procesos, de ajuste de estatus o beneficios migratorios para una cierta cantidad de países”, dijo.

USCIS defendió originalmente las medidas argumentando que eran necesarias para "atender al falta de investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes, y la amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública".

Gallardo asegura que ya se observan señales de reactivación en algunos trámites.“Ya hemos recibido algunos permisos de trabajo que estaban bien atrasados. Yo creo que poco a poco van a ir llegando en su gran mayoría”, indicó.

La agencia no había anunciado formalmente una apelación al momento de esta publicación, aunque diversos expertos consideran probable que el gobierno busque revisar el fallo en una instancia superior.

Gallardo recomendó a los inmigrantes mantener expectativas realistas sobre los tiempos de procesamiento. “Recuerden que el hecho de que esta pausa la hayan eliminado no quiere decir que la residencia vaya a llegar en tres días. USCIS tiene sus tiempos de procesamiento que por el momento son 36 meses y pueden demorar el tiempo que consideren para adjudicar las aplicaciones de residencia”, explicó.

Aunque la batalla legal continúa, la decisión representa una victoria temporal para miles de inmigrantes cuyos casos permanecían estancados.