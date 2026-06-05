Juez federal revoca suspensión de procesos migratorios para ciudadanos de 39 países, entre ellos Cuba

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Los inmigrantes cubanos y de otros de 38 países afectados por las prohibiciones de viaje impuestas por la Administración del presidente Donald Trump, podrán reanudar el procesamiento de solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes y naturalizaciones, tras el fallo de un juez federal que declaró ilegales estas medidas.

John J. McConnell Jr., del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Providence y nombrado por el expresidente Barack Obama, emitió un fallo de más de 100 páginas en el que ordena al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reanudar el trámite de estas solicitudes.

El gobierno probablemente apelará el fallo, por lo que aún no es definitivo, aunque sí vinculante por el momento. Mientras la batalla legal continúa, miles de familias esperan una resolución que defina su futuro en Estados Unidos.

Según señaló el magistrado, las políticas implementadas por USCIS colocaron a miles de inmigrantes en un “limbo legal indefinido” solo por su país de origen, violando leyes migratorias y administrativas.

“La suspensión de las resoluciones por parte del USCIS no puede atribuirse a nada que estas personas hayan hecho mal; más bien, se debe únicamente a la casualidad de su lugar de nacimiento”, escribió McConnell.

Asimismo, agregó que los solicitantes cumplieron con los procesos legales establecidos bajo la ley, pero se quedaron esperando una resolución durante meses.

Las políticas cuestionadas se adoptaron a partir de noviembre de 2025, tras el tiroteo en el que un inmigrante afgano fue acusado de matar a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.

En respuesta, el presidente Trump expandió las prohibiciones de viaje a un total de 39 países, entre los que se incluyen naciones como Venezuela, Cuba, Haití, Irán, Siria, Afganistán, Somalia y Nigeria.

La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones de servicios a inmigrantes y sindicatos. El fallo afecta a solicitantes de asilo, trabajadores, familias que buscan reunificación y residentes en proceso de naturalización.