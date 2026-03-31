Congresista pide reanudación de procesos de ciudadanía para cubanos y venezolanos

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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar envió una carta al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, pidiendo que ese departamento reinicie los procesos de ciudadanía que quedaron interrumpidos para inmigrantes cubanos y venezolanos.

Las personas afectadas son residentes permanentes legales que ya han cumplido con todos los requisitos para obtener la ciudadanía y que no deberían enfrentar retrasos innecesarios debido a suspensiones administrativas, argumenta Salazar.

"Se trata de personas que huyeron de la persecución y la violencia, cumplieron con la ley y ya han sido sometidas a una exhaustiva verificación de seguridad", afirmó.

La legisladora republicana de la Florida aseguró que estas personas "se han ganado el derecho a convertirse en ciudadanos, y podemos mantener sólidas medidas de seguridad sin retrasar ese proceso".

La petición de Salazar se enmarca en la proximidad del 250.º aniversario de la independencia de los EEUU y defiende que la mejor manera de honrar los cimientos de ese país es dar la bienvenida a nuevos ciudadanos y que presten el juramento que los convierte en estadounidenses.

La congresista de origen cubano dice que en el sur de Florida hay decenas de miles de solicitantes, muchos de ellos cubanos y venezolanos, que no han podido completar su camino hacia la ciudadanía.

En diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió una directriz para suspender las adjudicaciones finales de ciertas solicitudes pendientes de beneficios migratorios presentadas por nacionales de países designados como de «alto riesgo» —incluidos Cuba y Venezuela—, como parte de una revisión más amplia de los procedimientos de verificación de seguridad.