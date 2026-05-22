Titulares de visas deberán salir de EEUU para solicitar la residencia permanente

Getting your Trinity Audio player ready...

La administración del presidente Donald Trump anunció un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos que obliga a los solicitantes de residencia permanente legal, conocida como “green card”, a abandonar el país y completar el proceso desde sus naciones de origen, incluso si se encuentran legalmente en territorio estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó este viernes que limitará el llamado “ajuste de estatus” sin salir del país únicamente a “circunstancias extraordinarias” y evaluadas caso por caso.

“Estamos retomando el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros puedan desenvolverse correctamente en nuestro sistema de inmigración”, declaró Zach Kahler, portavoz del USCIS.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la residencia permanente deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, agregó.

La medida afecta a personas con visas temporales, incluidos estudiantes, turistas y trabajadores.

“Los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un corto tiempo y con un propósito específico”, señaló Kahler. “Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando termine su visita. Su visita no debería funcionar como el primer paso en el proceso de la tarjeta de residencia”.

Según USCIS, el cambio busca trasladar la mayoría de los trámites migratorios al sistema consular del Departamento de Estado y liberar recursos para otras prioridades, como solicitudes de naturalización y visas para víctimas de delitos violentos o trata de personas.

Kahler afirmó además que el procesamiento desde el extranjero reduciría la necesidad de localizar y expulsar a personas que permanezcan en el país tras recibir una negativa migratoria. “La ley se redactó de esta manera por una razón, y a pesar de que se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente”, sostuvo.