Asciende a 6.125 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

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La cifra de víctimas por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio sigue en aumento. El más reciente boletín oficial de la etapa de reconstrucción, difundido por las autoridades encargadas de Venezuela, se elevó a 6.125 el número de fallecidos, mientras continúan las labores de recuperación en las zonas más afectadas.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron una extensa destrucción, especialmente en el estado La Guaira. Desde la emergencia, 6.462 personas han sido rescatadas, mientras 60.992 han recibido atención en centros hospitalarios.

Las autoridades encargadas informaron además que 43.679 viviendas han sido evaluadas. De ese total, 41.624 presentan algún nivel de afectación. El balance detalla que 25.325 viviendas fueron declaradas habitables, 9.866 tienen uso restringido y 6.433 fueron catalogadas como de alto riesgo estructural, por lo que representan un peligro para sus ocupantes.

Según el boletín oficial, hasta el 3 de agosto se habían retirado 346.755 toneladas, lo que representa un avance del 16,51 % del trabajo previsto.

En distintos sectores, familiares siguen esperando noticias de sus seres queridos mientras equipos de rescate y maquinaria pesada avanzan entre los escombros de edificaciones colapsadas.

En varias zonas de La Guaira todavía permanecen calles destruidas, viviendas inhabitables y sectores acordonados por peligro de derrumbe.