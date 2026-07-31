Rubio agradece a Trump rápida respuesta a los terremotos en Venezuela

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El secretario de Estado Marco Rubio mencionó este viernes avances en el hemisferio occidental, al destacar que cada vez más gobiernos de las Américas se alínean con los Estados Unidos y destacó la rápida respuesta del presidente Donald Trump a los terremotos en Venezuela.

En la reunión del gabinete celebrada en el histórico retiro presidencial de Camp David, el cubanoamericano destacó como un logro histórico el cambio político en la región y señaló que, por primera vez en unos 15 o 20 años, la abrumadora mayoría de los países del hemisferio occidental están dirigidos por líderes y gobiernos proestadounidenses.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que prácticamente todas las elecciones celebradas desde que Donald Trump asumió la presidencia han resultado en la elección de gobernantes alineados con Estados Unidos, calificando esta situación de “increíble”.

Respecto a Venezuela, Rubio mencionó específicamente la respuesta estadounidense al terremoto que afectó al país.

"Tengo que agradecer a un número de agencias aquí, en particular al Departamento de Guerra, después de ese terrible terremoto en Venezuela. Dentro de 36 horas, toda la fuerza del gobierno americano estaba en el terreno, proporcionando asistencia humanitaria (...)Es una de las respuestas humanitarias más rápidas, más dramáticas y más efectivas, en la historia más reciente y en todos los tiempos".

"A la hora de haber ocurrido ese terremoto, recuerdo, porque estaba en otros países, el presidente llamó y dijo, asegúrense de ir allí y ayuden a estas personas a recuperarse de esto. Y lo hicimos, gracias a su liderazgo, señor presidente. Es una gran historia, porque el crédito va a tantas agencias representadas aquí hoy, pero realmente el Departamento de Guerra fue fenomenal", agregó.

En la reunión de gabinete, se refirió de manera crítica a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya y dijo que es una institución “ilegítima” y “muy arrogante”.

Rubio explicó que Estados Unidos intentó que la Corte se reformara y escuchara sus planteamientos, pero que esta se negó, por lo que el gobierno ha iniciado esfuerzos para “ponerla en su sitio” o someterla a control.

El secretario de Estado advirtió además sobre los riesgos que esto representa para los militares estadounidenses, quienes podrían verse imposibilitados de viajar libremente por el mundo por temor a ser detenidos en el futuro por acciones realizadas en el cumplimiento de su deber.

Mencionó que decenas de países han mostrado interés en sumarse a estas preocupaciones y que al menos cinco naciones ya han notificado su intención de abandonar la Corte.

En el mismo contexto, Rubio también aludió a un esfuerzo sin precedentes para visibilizar y combatir el terrorismo de extrema izquierda, tema que según él merecía mayor atención.

Sus comentarios sobre la CPI provocaron una intervención del presidente Trump, quien bromeó señalando que no hay indicios de que la Corte lo persiga a él.

"No hay ninguna información que indique que vayan a por mí", dijo Trump.

"Podría suceder, pero para que lo sepan… él (Rubio) no está tratando de defenderme. Está tratando de defender a Bibi y a otras personas", dijo Trump, que se refirió a Benjamin Netanyahu por su apodo.

"Pero hay mucha gente a la que no se debería mirar de esa manera. Sin embargo, no hay indicios de que yo sea uno de ellos en este momento".

Trump calificó los sucesos de Ceuta como una catástrofe para España. "Parece una invasión de un país por cientos de miles de personas. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros si los republicanos no son elegidos. Excepto peor, mucho más grande”.