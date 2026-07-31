Foro Penal reporta 379 presos políticos en Venezuela (VIDEO)

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La organización no gubernamental Foro Penal informó que hasta el 27 de julio se contabilizan 379 presos políticos en Venezuela, siete más que en el balance anterior. El reporte incorpora 14 nuevos encarcelamientos registrados durante la última semana y tres excarcelaciones, lo que refleja un nuevo incremento en el número de personas detenidas por motivos políticos.

De acuerdo con la organización, 222 de los 379 detenidos permanecen privados de libertad sin una sentencia firme, mientras que 157 ya fueron condenados. El informe también detalla que entre los presos políticos hay 219 civiles y 160 militares, además de 353 hombres, 26 mujeres y 40 ciudadanos extranjeros.

En entrevista para Martí Noticias, Stefania Migliorini, integrante de Foro Penal, explicó cuáles son los factores que, según la organización, han incidido en este nuevo aumento de las detenciones y cuál es la situación jurídica que enfrentan quienes permanecen privados de libertad.

“El aumento responde a que estamos analizando más de 1.500 nuevos reportes, muchos de ellos de personas que permanecían detenidas desde hace años, sin haber sido documentadas por temor de sus familiares”, señaló Migliorini.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que, aunque en los últimos meses se han producido excarcelaciones, el problema persiste debido a que continúan registrándose nuevas detenciones y, en muchos casos, sin que se respeten las garantías del debido proceso.

Sobre este panorama, Martha Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, se refirió al impacto que estas detenciones tienen sobre las víctimas y sus familias, así como a los desafíos que enfrentan las organizaciones que brindan acompañamiento y documentan estos casos.

“Son sus familias las que han soportado durante todo este tiempo los impactos de esa prisión y se han convertido en sus principales redes de apoyo”, destacó Tineo.

Las organizaciones de derechos humanos reiteran que entre los presos políticos no solo figuran dirigentes opositores, sino también periodistas, activistas, estudiantes, militares y ciudadanos que, según denuncian, fueron detenidos por razones políticas.



Mientras el número de personas privadas de libertad continúa variando entre nuevas detenciones y excarcelaciones, insisten en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y las garantías judiciales para todos los detenidos.