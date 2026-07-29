Adultos mayores demuestran que la solidaridad con Venezuela no tiene edad (VIDEO)

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Entre cajas de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, un grupo de adultos mayores se ha convertido en uno de los pilares del voluntariado que mantiene en funcionamiento el centro de acopio de Global Empowerment Mission (GEM) en Doral. Conmovidos por la tragedia provocada por el terremoto que devastó parte de la costa central de Venezuela, dedican horas de su tiempo a clasificar, empacar y organizar la ayuda humanitaria que será enviada a los damnificados.

Lejos de considerar la edad un obstáculo, estos voluntarios demuestran que la solidaridad no tiene límites. Muchos llegaron motivados por la angustia de ver a familiares y amigos afectados por el desastre, mientras otros simplemente sintieron el compromiso de tender una mano a quienes hoy lo han perdido todo.

Ese es el caso de Lérida Sotillo, quien aún vive con preocupación la situación de su familia en Venezuela.

"Pues, bueno, me da sentimiento el terremoto que hemos sufrido. Tengo mi familia allá. Han pasado muchas cosas y han tenido que abandonar donde han vivido. Ahorita mi hermana está en Maturín; no puede quedarse en Los Teques porque hubo grietas en un edificio de 20 pisos y tuvieron que abandonarlo", relató.

La necesidad de manos voluntarias sigue siendo una prioridad. Maritza Mayora, también integrante del equipo de apoyo, asegura que todavía hacen falta más personas y donaciones.

"Todavía necesitamos muchísimos voluntarios. Necesitamos todavía muchísimas cosas: donaciones para bebés, medicinas, para hacerles a ellos la carga menos pesada, porque nosotros estamos aquí, gracias a Dios, bien. Pero lo que ellos están pasando, nosotros no tenemos idea, dijo.

Para Mónica Marcano, líder de voluntariado de GEM, el trabajo va mucho más allá de cargar cajas.

"No se trata solamente de descargar camiones o de cargar cajas pesadas. El trabajo es inmenso. La logística es gigante. Y todos la podemos hacer, desde adolescentes hasta adultos mayores", explicó.

La concejala de Doral, Nicole Reinoso, destacó que la respuesta de la comunidad ha convertido el centro de acopio en un ejemplo de unión y compromiso ciudadano.

"Ha sido una cosa muy bella dentro de nuestra ciudad, porque la comunidad ha salido en apoyo de los venezolanos. Es supremamente importante seguir con esta misión de llevar insumos a Venezuela. Una de las formas que nosotros podemos ayudar es venir acá a GEM, donar horas de voluntariado, empacar insumos y preparar comida para que ellos la reciban", comentó la concejala.

A más de un mes del desastre, la emergencia humanitaria continúa y el flujo de ayuda sigue siendo indispensable.

En el centro de acopio de GEM, los adultos mayores han demostrado que la solidaridad no depende de la edad, sino de la voluntad de servir. Con paciencia, experiencia y dedicación, cada caja que preparan representa una muestra de esperanza para miles de familias venezolanas que aún luchan por recuperarse de la tragedia.