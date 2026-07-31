La oscura ruta del petróleo de Venezuela que nunca llegó a Cuba (VIDEO)

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El régimen venezolano y su estrecho aliado el cubano habrían armado un misterioso circuito para comercializar a nivel internacional el petróleo que la estatal venezolana PDVSA supuestamente decía enviar a la isla en el 2025 pero que aparentemente nunca llegaba a su destino.

Roberto Deniz, reportero del sitio Armando.info, uno de los autores de una investigación periodística que rastreó el destino de millones de barriles de petróleo venezolano con supuesto destino Cuba el pasado año, lo llamó una suerte de circuito oscuro con el fin de evitar las sanciones de Estados Unidos a Caracas y a La Habana.

"Lo que logramos detectar es que con ese petróleo venezolano, tanto el régimen venezolano como el régimen cubano, crearon una suerte de circuito digamos oscuro con la excusa de evadir las sanciones financieras de Estados Unidos tanto al régimen de Caracas como al régimen cubano, usaban este petróleo más bien para comercializarlo, generar un dinero, monetizarlo, porque en muchos casos este combustible terminaba comercializándose en Asia, en criptomonedas, pero digamos tampoco hay rastros de de a donde fue ese dinero, como se comercializó ese petróleo, quien se quedó con este dinero”, afirmó Deniz en entrevista con Martí Noticias.

Esta investigación periodística, realizada de conjunto por Diario de Cuba, Armando.info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Transparencia Venezuela y La Prensa, reveló como al menos nueve envíos de combustible de PDVSA a Cuba, con más de siete millones de barriles valorados en casi 430 millones de dólares, entre mayo y septiembre de 2025, no aparecen registrados en puertos cubanos.

“A partir de documentos internos de PDVSA, referidos en específico al período mayo-septiembre del año pasado, comprobamos que muchos, por no decir prácticamente todos, de los envíos, que de acuerdo a la programación de PDVSA, debieron salir hacia Cuba y que estaban planificados con nombre de buques, cantidad de combustible, etc, y que debían ir al puerto de Matanzas, en Cuba, en algunos casos la consignataria era la propia Cubametales que es esta empresa que hace parte de ese holding militar que es GAESA, salió de Venezuela en teoría rumbo a Cuba pero no hay constancia ni registro de que ese crudo o ese combustible, porque en algunos casos era fuel oil, hubiese llegado efectivamente a Cuba”, explicó el reportero de investigación de Armando.info

De acuerdo con ese reporte, ocho de los cargamentos desde Venezuela a la isla ese 2025, estaban dirigidos a la estatal Cubametales, vinculada al emporio militar GAESA y sancionada por Estados Unidos. El resto estaban destinados a una sociedad con vínculos con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, sancionado por Washington y uno de los principales intermediarios para esta venta de petróleo venezolano en 2025. Varios de los buques con esos envíos debían atracar en el puerto de Matanzas. Pero los registros marítimos que consultó esta investigación periodística revelaron que ninguno llegó ni al puerto matancero, ni al de La Habana ni a Cienfuegos en ese período.

“Tenemos, yo diría, una suerte de doble tragedia porque Venezuela estaba perdiendo combustible, estaba perdiendo petróleo en medio de la peor crisis socio económica que recordemos, pero los cubanos tampoco estaban recibiendo un combustible, que era vital”, comentó Deniz a Martí Noticias.

En noviembre de 2025, datos marítimos y documentos citados por la agencia Reuters mostraron una drástica reducción de los envíos de crudo y combustibles desde México y Venezuela a Cuba de enero a octubre de ese año, en relación con la misma etapa de 2024.

Ese informe de Reuters indicó que la caída de los despachos de combustible a la isla desde Venezuela en esos primeros 10 meses de 2025 fue cerca de un 15%, sobre todo en el caso del fuel oil para la generación de energía.