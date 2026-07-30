Vecinos de 12 Plantas en Santiago de Cuba llevan una semana a oscuras

Getting your Trinity Audio player ready...

Vecinos de una parte del edificio 12 Plantas de la calle Trocha, en Santiago de Cuba, denunciaron a Martí Noticias que llevan siete días consecutivos sin servicio eléctrico tras un supuesto cortocircuito reportado a la Empresa Eléctrica.

El inmueble cuenta con 11 pisos habitables de 17 apartamentos cada uno, y una parte de las viviendas permanece afectada. Algunos apartamentos reciben electricidad solo en determinadas áreas de la casa, mientras otros continúan completamente a oscuras. Entre los residentes hay adultos mayores, trabajadores de distintos sectores y jóvenes universitarios que enfrentan serias dificultades por la falta del servicio.

Las imágenes enviadas muestran pasillos completamente oscuros, donde la única iluminación proviene de pequeños cristales ubicados sobre las puertas y junto a las escaleras. Los vecinos advierten que la oscuridad aumenta el riesgo de accidentes y facilita hechos de inseguridad. A esto se suman denuncias sobre aguas albañales, acumulación de basura y condiciones insalubres en la planta baja, problemas que, aseguran, agravan la situación que viven diariamente.

"Trabajo cuidando la salud de otras personas, pero cuando termino mi jornada llego a un edificio donde llevamos una semana sin electricidad. Es agotador enfrentar largas horas de trabajo y regresar a una vivienda a oscuras, sin poder conservar los alimentos, descansar adecuadamente ni garantizar condiciones mínimas de higiene. La salud también comienza por tener servicios básicos funcionando", dijo a Martí Noticias una trabajadora de la Salud que prefirió el anonimato.

Una jubilada que también residen en ese edificio explicó: "Tengo más de 70 años y subir las escaleras oscuras es un peligro. Vivimos con calor, sin poder conservar los alimentos ni dormir tranquilos. Trabajé toda mi vida esperando una vejez digna, pero hoy lo que sentimos es abandono. Solo pedimos que reparen el problema y nos den una respuesta".

Los afectados hacen un llamado urgente a la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba y a las autoridades competentes para que atiendan esta avería y devuelvan el servicio a decenas de familias que continúan esperando una solución.