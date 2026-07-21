Presionan con “cárcel o exilio” a preso del 11J de Holguín

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Las autoridades cubanas presionan al preso político del 11J Yosvany Rosell García Caso para que abandone el país, denunció este martes su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, quien aseguró que el opositor rechazó la propuesta y reiteró su decisión de permanecer en Cuba.

En declaraciones a Martí Noticias, Rodríguez Sánchez explicó que durante la llamada telefónica semanal de su esposo conoció que las autoridades penitenciarias habían retrasado la comunicación después de sacarlo de su celda para informarle que sería desterrado de la isla.

“Mi esposo debería haber llamado desde las nueve de la mañana. Logré comunicarme con él hasta las once porque no lo dejaban llamar para que no me informara que había sido sacado para decirle que iba a ser desterrado fuera de Cuba”, relató.

Según la esposa del opositor, Rosell García Caso rechazó de manera categórica abandonar el país.

“Él se niega totalmente a abandonar el país. Nosotros, como su familia, apoyamos la decisión que él decida”, afirmó Rodríguez Sánchez.

La mujer dijo que su esposo le pidió transmitir un mensaje en el que cuestionó por qué debía abandonar su patria y defendió el derecho de su familia a permanecer en Cuba.

“¿Por qué abandonar su patria? ¿Por qué abandonarla, si al final los que se tienen que ir son todos los comunistas que han acabado con esta patria?”, expresó Rosell García Caso, según el testimonio de su esposa.

Rodríguez Sánchez señaló que la familia comparte esa postura y desea permanecer en la isla para trabajar por un mejor futuro.

“Nosotros, como familias jóvenes, lo que queremos es forjarla, hacerla crecer por un futuro mejor para todos. Que se vayan ellos; nosotros no tenemos por qué irnos”, sostuvo.

También afirmó que aspiran a una Cuba próspera, en la que sus hijos puedan tener oportunidades similares a las de otros países.

“Nosotros queremos que Cuba sea grande, próspera y que nuestros hijos tengan un buen futuro, como lo tienen en todas partes del mundo. Nos negamos a salir de Cuba”, manifestó.

La esposa del preso político reclamó además la libertad de Rosell García Caso, de todos los presos políticos y del pueblo cubano, que, según dijo, atraviesa una situación de sufrimiento generalizado.

García Caso fue arrestado tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la provincia de Holguín y condenado por el delito de sedición a 15 años de privación de libertad.

En denuncias anteriores, Rodríguez Sánchez informó que su esposo había permanecido incomunicado y sometido a periodos de aislamiento dentro del sistema penitenciario cubano.

La denuncia de la familia se produce en medio de reiterados señalamientos sobre el uso del exilio forzado como mecanismo de coerción contra opositores y presos políticos.

La organización de asesoría legal Cubalex ha documentado el uso de la fórmula de “cárcel o exilio” por parte del gobierno cubano para presionar a activistas, opositores y presos políticos a abandonar el país como condición para recuperar su libertad.

Según Cubalex, esta práctica constituye una forma de destierro forzado y una violación de derechos fundamentales, al obligar a las personas a escoger entre permanecer encarceladas o abandonar su país.