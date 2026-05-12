“No puede hablar de política”: denuncian nuevas amenazas contra preso del 11J en Cuba

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El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso continúa recibiendo amenazas y restricciones dentro del sistema penitenciario en Holguín, según denunció a Martí Noticias su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, tras una llamada telefónica recibida este 12 de mayo.

“Hoy recibí la llamada telefónica de mi esposo, donde él refiere que siguen las amenazas de la jefatura de cárceles y prisiones”, declaró Rodríguez Sánchez, quien aseguró que las autoridades le prohíben hablar de política durante las breves comunicaciones permitidas.

Según explicó, Rosell García Caso permanece en aislamiento y las llamadas telefónicas constituyen su único medio para mantenerse informado sobre su familia y la situación del país.

“Le dicen que no puede hablar de política siendo un preso político y siendo el único medio que tiene para mantenerse informado de lo que acontece, tanto de la familia como de las noticias”, afirmó.

La esposa del opositor sostuvo que las restricciones violan derechos fundamentales del prisionero.

“Están violando una vez más uno de sus derechos humanos constitucionales con respecto a su derecho de llamada telefónica”, denunció.

En una publicación divulgada en Facebook, Rodríguez Sánchez aseguró que su esposo permanece “en total aislamiento sin medio de comunicación” y responsabilizó al gobierno cubano, al sistema penitenciario y a la Seguridad del Estado por cualquier daño contra la integridad física del opositor.

“Hago responsables al gobierno cubano, a cárceles y prisiones y a la G2 por querer callar su voz, por su integridad y su vida”, escribió.

La activista afirmó además que ni ella ni su familia dejarán de denunciar las violaciones cometidas contra el preso político.

“No nos callaremos ante lo mal hecho y las violaciones a nuestros derechos constitucionales. Sin miedo ni a la muerte. Dios, Patria, Vida y Libertad”, expresó.

Rodríguez Sánchez insistió en que las autoridades pretenden silenciar a su esposo pese a tratarse de un preso político encarcelado por ejercer su derecho a manifestarse.

“Prohibido olvidar, ni perdón ni olvido. No callamos porque nacimos gritando y así seguiremos. Hablamos y hablaremos de lo que se nos dé la gana”, escribió en su denuncia pública.

Yosvany Rosell García Caso fue arrestado tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y posteriormente condenado por su participación en las manifestaciones. En denuncias anteriores, familiares informaron que el opositor permanecía incomunicado y sometido a aislamiento dentro del sistema penitenciario cubano.

Las protestas del 11J, consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en Cuba en décadas, dejaron cientos de detenidos y decenas de condenados a largas penas de prisión. Organizaciones internacionales han denunciado desde entonces procesos judiciales sin garantías, uso excesivo de la fuerza y condiciones carcelarias degradantes para los manifestantes encarcelados.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente restricciones de comunicación, aislamiento prolongado y represalias contra presos políticos en cárceles cubanas, especialmente contra manifestantes del 11J.