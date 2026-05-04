Líder religioso cumple 55 años de edad en la celda de una cárcel cubana

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El preso político cubano Loreto Hernández García cumple este 4 de mayo 55 años de edad en prisión, en medio de denuncias de problemas de salud, maltratos y violaciones de derechos humanos, según declaró a Martí Noticias su hermano, el exprisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez.

“Quiero dar a conocer que mi hermano… está cumpliendo hoy 55 años de edad, encarcelado por su participación pacífica en las protestas que estremecieron Cuba el 11 de julio de 2021”, afirmó Antúnez.

Hernández García, líder religioso de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, cumple una condena de siete años en Guamajal, Villa Clara. Su esposa, Donaida Pérez Paseiro, también permanece encarcelada en esa prisión con una sanción de ocho años, ambos detenidos por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11J.

“Forman parte de esa lista de más de mil cubanos que se encuentran encarcelados en Cuba por su participación pacífica”, subrayó Antúnez, quien además señaló el deterioro de la salud de su hermano.

“A pesar de los serios problemas de salud que afronta… se encuentran aún en prisión”, dijo, al tiempo que calificó de injustas las sanciones impuestas contra la pareja.

El opositor cubano aseguró que, desde su encarcelamiento, ambos han sido víctimas de abusos sistemáticos.

“Han sido víctimas de innumerables maltratos, atropellos, golpizas, negación de sus derechos… incluso por el color de su piel, por sus ideas políticas y por su vocación religiosa”, expresó.

El caso de Hernández García y Pérez Paseiro ha sido documentado en múltiples ocasiones por Martí Noticias, que ha reportado denuncias de familiares y organizaciones sobre su situación en prisión, incluyendo dificultades de acceso a atención médica y condiciones carcelarias adversas.

Ambos son reconocidos como líderes religiosos independientes y su encarcelamiento ha sido señalado por activistas como un ejemplo de represión contra la libertad religiosa y política en la isla.

Informes recientes de Amnistía Internacional han advertido sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba, incluyendo detenciones arbitrarias, uso de la fuerza contra manifestantes y condiciones penitenciarias precarias.

En reportes previos, también se han documentado denuncias específicas de maltrato contra Hernández García, así como la persistencia de su encarcelamiento pese a sus problemas de salud.

Antúnez aprovechó su declaración para referirse también a la situación de otros presos políticos en Cuba, especialmente aquellos que permanecen encarcelados durante fechas significativas.

“Sirva esta denuncia para hacerla extensiva a todos los prisioneros políticos que tienen que pasar en la cárcel fechas importantes como cumpleaños, Navidades… todas las celebraciones de un ser humano”, expresó.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a su hermano “en nombre de tantos amigos que lo apoyan… en diferentes partes del mundo”.

El opositor también agradeció a Martí Noticias por la cobertura constante de estos casos, en medio de crecientes reportes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.