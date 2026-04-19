Líderes yorubas continúan en prisión en Cuba pese a problemas de salud

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Los opositores y presos políticos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro permanecen en la prisión de Guamajal, Villa Clara, donde enfrentan diversos problemas de salud.



Rosabel Sánchez, hija de Hernández García, los visitó a mediados de esta semana y ofreció información a Radio Martí sobre el estado de ambos religiosos.



"Pude observar que tanto mi padre como su epsosa tienen una gran fortaleza moral, una gran fortaleza espiritual", dijo la joven, al tiempo que advirtió que "para nadie es un secreto que la salud de ambos se va deteriorando poco a poco".



Durante la visita, Sánchez se percató de que su padre presenta problemas respiratorios "a medida que hablaba le faltaba el aire, se iba fatigando", señaló. Además, Hernández "sigue con su descompensación de la diabetes".



Pérez Paseiro, por otro lado, continúa con el padecimiento de "fuerte dolor en los huesos... y la presión súper alta, al límite", afirmó Sánchez.



La líder religiosa envió un mensaje de agradecimiento a Oraiza Estrada por haberla mencionado en el evento realizado la semana pasada en las Naciones Unidas, entre otros presos políticos cubanos que al igual que Pérez Paseiro y Hernández García sufren de persecución religiosa y discriminación racial.



Sánchez dijo que su padre le pidió que hiciera pública "su condena a la golpiza a la que fue sometido el preso político Félix Navarro", en la cárcel de Agüica, en Matanzas.



Tanto Hérnadez García como su esposa manifestaron, durante la visita en prisión, su exigencia de libertad para todos los presos políticos cubanos, aseguró Sánchez.



Loreto Hernández García, presidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, Donaida Pérez Paseiro, cumplen condenas de siete y ocho años de prisión, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara.

Aunque Pérez Paseiro recibió una breve excarcelación en enero de 2025, fue retornada al centro penitenciario poco después por continuar exigiendo a las autoridades la liberación de su esposo y todos los presos de conciencia en la isla.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)