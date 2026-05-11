Más de tres meses en aislamiento: el trato cruel, inhumano y degradante contra un preso político cubano

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El preso político Alexander Fábregas Milanés cumplió más de 90 días en una celda de aislamiento en la Prisión Provincial de Villa Clara, conocida como El Pre.

Según denuncias de su familia, el castigo, iniciado el 10 de febrero, es una represalia directa por haber exigido atención médica urgente para un compañero de prisión cuya salud peligraba.

La situación comenzó cuando Fábregas intentó interceder por el también preso político Gregorio Rafael Ocaña García, quien padecía una grave infección en un pie. La falta de respuesta oportuna de las autoridades carcelarias resultó en consecuencias irreversibles para Ocaña: la amputación del primer dedo de su pie derecho debido a una gangrena.

En lugar de atender el reclamo, el mayor Alexey Martínez, segundo al mando del penal, ordenó el traslado de Fábregas a la celda de castigo.

Las Reglas Nelson Mandela, de Naciones Unidas, prohíben estrictamente la clausura indefinida y prolongada por más de 15 días consecutivos, considerándola una forma de trato cruel, inhumano o degradante que puede causar daños mentales graves.

Luisa María Milanés, madre de Alexander, ha intentado sin éxito que su hijo sea devuelto a la población penal común.

“Me entrevisté con Alexey Martínez, el segundo de ahí de la prisión, que es quien lo metió en la celda de castigo. Él me dice que tiene que estar allí porque lo van a trasladar, pero pasa el tiempo y ni lo trasladan ni lo sacan del confinamiento”, declaró Milanés.

Según testimonios de otros reclusos, los oficiales aseguran a los visitantes de la Dirección Provincial de Establecimientos Penitenciarios que Alexander está aislado por "problemas con otros presos", lo que revela la ilegalidad de mantener a Fábregas en solitario.

Milanés desmiente tajantemente la versión del oficial carcelario: "Alexander no ha tenido problemas con nadie, se lleva bien con todo el mundo".

Aunque a Fábregas no se le han impuesto otras restricciones más que el aislamiento social y mantiene su derecho a visitas cada 35 días, estas se realizan bajo estricta supervisión en un área apartada, lejos del resto de los internos.

Alexander Fábregas cumple una condena de siete años de privación de libertad por el presunto delito de "propaganda contra el orden constitucional", tras publicar críticas contra Miguel Díaz-Canel en sus redes sociales.

Este no es su primer paso por el sistema penitenciario cubano. El activista ya había cumplido una sanción previa de nueve meses por "instigación a delinquir", vinculada a una transmisión en vivo que realizó durante las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Sancti Spíritus.

El caso de Fábregas pone nuevamente de relieve las precarias condiciones de salud en las prisiones cubanas y el uso del aislamiento prolongado como herramienta de control contra quienes alzan la voz desde el interior de las prisiones.

El centro de asesoramiento legal Cubalex señaló recientemente que “bajo custodia estatal, la vida y la integridad de Alexander Fábregas dependen directamente del Estado, que tiene la obligación de protegerlo y cesar de inmediato estas prácticas que ponen en riesgo su salud y su vida”.