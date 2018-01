William Levy es el asesino en la película "La muerte de Sarai"

El actor y modelo cubano William Levy confirmó en su cuenta de Instagram que comenzó la filmación de la película "La muerte de Sarai", donde interpreta al asesino Victor Faust.

"Mi gente comenzamos las filmaciones de nuestra película basada en la novela de J.A.Redmersk", escribió Levy.

El filme, -basado en la obra de la famosa escritora J.A Redmerski-, narra la historia de Sarai, una adolescente que fue llevada por su madre a México cuando tenía 14 años y entregada a un narcotraficante.

La obra es parte de la trilogía In the Company of killers #1. Combina los géneros romántico, suspense y acción.

La joven protagonista sufre durante nueve años episodios violentos, hasta que aparece un misterioso americano con el que Sarai pretende escapar.

“Estoy súper entusiasmado con este nuevo proyecto porque interpretaré un papel muy diferente a los que ha realizado anteriormente”, dijo Levy a El Nuevo Herald en junio pasado.

En Twitter informó sobre la nueva filmación.

Levy nació en 1980 en el pueblo de Cojímar, en La Habana. Emigró a Estados Unidos a los 15 años junto a su familia.

Soñaba con ser pelotero de las Grandes Ligas, pero el triunfo lo encontró como modelo y actor.

En el 2016 viajó a la isla con productores para buscar locaciones, como parte de un plan de rodar un filme en Cuba.

Ha ganado su popularidad en las telenovelas y se convirtió en un héroe de acción en la película "ResidentEvil: The Final Chapter".

(Con información de Instagram y El Nuevo Herald)