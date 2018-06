Vuelos chárter cancelados en Miami crean caos y desespero entre pasajeros con boletos a Cuba

Aerolíneas que operan vuelos chárter entre Cuba y Miami cancelaron varias salidas el domingo, dejando a decenas de pasajeros desesperados y sin respuestas, según informó Telemundo 51.

Los viajeros que estuvieron varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, dijeron que habían comprado y despachado equipajes para las provincias de Santa Clara, La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey.

Las causas de las cancelaciones no fueron inmediatamente informadas. Los viajeros dijeron que compraron los boletos en las agencias de vuelos Charter Xael Travel, Havana Air y Cubamax Charter.

Los pasajeros además explicaron que sus vuelos fueron aplazados varias veces el domingo hasta que se dió a conocer la cancelación alrededor de las 6:30 de la tarde.

El grupo dijo a Telemundo 51 que a esa hora les informaron que no podían permanecer en el aeropuerto, y hasta los amenzaron con "sacarlos" con la policía si insistían en quedarse.

Los afectados grabaron desde sus celulares videos de la situación, que generó malestar. En uno de los videos, una mujer gritó: "Nosotros lo que queremos es un avión, no que nos devuelvan el dinero".

Otra mujer lamentó que había volado desde hacía 26 horas desde Texas con sus hijos menores.

"Yo pagué $623 por todo mi equipaje", dijo otra mujer apuntando a una loma de maletas.

Un hombre que no fue identificado dijo que la imposibilidad de viajar va a afectar su situación migratoria: "Yo saqué pasaje de ida y vuelta y resulta que ahora no me puedo ir. Incluso a mi se me vence la visa mía, me quedan cuatro días", dijo.

"Si no voy en cuatro días me cancelan (el permiso de entrada a EEUU, adquirido por poseer) el pasaporte español, y no puedo venir más nunca a Estados Unidos", concluyó.

Pese a que los vuelos comerciales directos a Cuba se reanudaron en febrero del 2016 a raíz del deshielo impulsado por el expresidente Barack Obama, muchos cubanos continúan viajando en los vuelos chárter, en parte porque les permite trasladar mayor cantidad de equipajes.

(Con reporte de Telemundo 51 y Redes Sociales)