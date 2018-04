Legisladores de EEUU piden en Lima ayuda humanitaria urgente para venezolanos

LIMA - Tres legisladores estadounidenses, el senador Marco Rubio, y los congresistas Paul Cook y Carlos Curbelo, por un poco más de media hora expusieron sus puntos de vista y respondieron a preguntas de la prensa acreditada.

Son ellos parte de la delegación gubernamental de Estados Unidos que asiste a la VIII Cumbre de las Américas. La conferencia de prensa se realizó en el Salón Mochica del Centro de Prensa.

La necesidad de ayudar a Venezuela y la manera de proveer asistencia con el apoyo de los países del área fue uno de los puntos iniciales en la intervención de Rubio, republicano por la Florida.

El cubanoamericano también hizo énfasis en la urgencia de la ayuda a los residentes dentro de Venezuela que son los que más están sufriendo la crisis humanitaria, y ese auxilio podría ser suministrado por organizaciones no gubernamentales, recalcó el senador.

“Estados Unidos está dispuesto a una ayuda para la reconstrucción de Venezuela, después de que regrese la democracia”, dijo Rubio.

La vigorización de la OEA fue un tema que el legislador republicano destacó, como mecanismo de enlace regional.

Paul Cook, congresista republicano por California, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y líder de la delegación congresional de 9 legisladores que viajó a Lima, considera que los temas como la crisis venezolana, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ​TPP, la democracia regional y la lucha contra la corrupción deben de primar en las conversaciones con los líderes regionales.

Carlos Curbelo, republicano por Florida, agradeció la hospitalidad de los peruanos por la organización del evento, enfatizó a Rubio como “la voz más importante para temas de América Latina en el Senado de Estados Unidos".

El legislador constató un consenso emergente a favor de la democracia” y de “apoyo a los pueblos oprimidos”.

El caso de Venezuela es el que “más llama la atención”, precisó Curbelo, por lo que “muchos países están a favor de ayudar a los venezolanos” tanto a los que han emigrado como “a los millones que hay dentro” del país.

“Nos unimos a los Jefes de Estado, a los países que están a favor de los Derechos Humanos, de la democracia y la constitucionalidad”, expuso el congresista cubanoamericano.

Sobre el traspaso de poder en Cuba, a realizarse la semana próxima, el congresista Curbelo dijo que las elecciones “deben ser libres, pluripartidistas, y que el pueblo sea libre de elegir. Cualquier elección que no sea libre y transparente no se debe calificar como tal”.

Marco Rubio comentó que en Venezuela no hay prensa libre, el gobierno controla las urnas, utiliza la medicina y la comida para hostigar y acosar a los opositores y hay bandas criminales, conocidas como “colectivos” que hostigan con violencia a los que disienten del régimen. Por lo que en Venezuela los venideros comicios “no son elecciones libres”, dijo el senador que preside además el Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental del Senado.

Como ejemplo de elecciones citó a las que realizarán en breve Colombia y México y como ejemplo de proceso democrático la elección reciente de un nuevo presidente en Perú.

“China, Irán o Rusia no se permite la discusión”, apuntó el senador.

Sobre una expulsión de Venezuela de la OEA y la salida de Cuba de estos foros democráticos, Curbelo precisó que el sistema fue ideado para países que respetan los derechos humanos, la democracia, que no tengan principios democráticos, es natural que aquellos países que no tengan un sistema democrático sean cuestionados en estos foros.

Sobre esta Cumbre afirma que hay una “unidad de la democracia”, que se nota además en la OEA, “para proteger la democracia”. Y un consenso por la ayuda humanitaria a Venezuela.

Un periodista oficialista de Cuba preguntó sobre contribuciones de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) de EEUU y el senador le respondió que “en un foro abierto está dispuesto a responder” y que “es bueno tener un debate, que no hay en Cuba“ y “en mi país hay personas que no están de acuerdo con la segunda enmienda pueden votar en contra mía, pero millones votaron a favor” y acentuó que “lo que yo deseo para Cuba y Venezuela es que las personas que tengan diferencias lo puedan decidir en las urnas y no a través de la violencia”.

Para el mes de mayo, dijo Rubio, se espera en Ciudad México una reunión de cancilleres de la OEA donde se tratará de nuevo el tema de Venezuela, en busca de una aprobación general para resolver la crisis humanitaria.