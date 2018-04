Mike Pence se reunió con la opositora cubana Rosa María Payá

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence se reunió este viernes con la opositora cubana Rosa María Payá en Lima, Perú.

El encuentro se realizó poco después de que el vicepresidente estadounidense llegara al país suramericano para participar en la VIII Cumbre de las Américas.

Payá agradeció a Pence el apoyo de la administración de Donald Trump, y de otros países democráticos de la región, a la causa de la libertad del pueblo cubano. Según la opositora, contar con el apoyo internacional es fundamental para Cuba y para las Américas en momentos en que el dictador Raúl Castro articula un falso traspaso de poder.

La joven activista instó, no sólo a Estados Unido sino también al resto de los países democráticos de la región, a no reconocer el gobierno antidemocrático que el régimen de La Habana proclamará el próximo 19 de abril, ya que no ha sido elegido en elecciones libres y plurales por los cubanos.

“No estamos pidiendo una intervención. Estamos pidiendo apoyo para los ciudadanos cubanos y para las plataformas ciudadanas que exigen el derecho de los pueblos a decidir”, enfatizó Payá.

Payá argumentó que se trata no sólo de otorgarles a los cubanos la posibilidad de decidir qué destino quieren para su país, sino también de terminar con la mala influencia de la dictadura cubana en países de la región como Venezuela, donde la democracia ha colapsado producto de la ingerencia del régimen de La Habana.

La joven activista, que representa la iniciativa Cuba Decide, pidió ayuda a todos los países democráticos de las Américas para poner fin a los crímenes de la dictadura cubana.

Pence elogió los esfuerzos de Payá para la libertad y la democracia, y aseguró que el presidente Donald Trump está tomando una posición fuerte con respecto a una reforma fundamental en Cuba. "​La administración Trump está con el pueblo cubano", dijo el vicepresidente.